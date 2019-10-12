美銀美林：美股最大單一推手不是川普 而是Fed

經過多日的貿易戰起伏，在美中貿易協商達成第一階段協議後，樂觀情緒席捲全球市場，美國總統川普並表示，後續談判在第一階段簽署後馬上就要展開。

但是在國際政經上，一個貿易衝突剛剛平息，另一個地緣政治衝突卻再度升級。

週五 (11 日) 伊朗一艘油輪在沙烏地阿拉伯沿海遭到兩枚飛彈襲擊，原油價格聞訊飆升。

但是投資美銀美林 (BofA) 認為，無論地緣政治緊張局勢和全球不確定性如何，聯準會 (Fed) 都將繼續是市場最關注的核心角色，美銀美林認為，市場最大單一推手並不是川普，而是 Fed。

美銀美林在一份研報中舉例，1968 年至 1976 年間美國歷史特別動盪的那段時期，其中包括越南戰爭、布雷頓森林體系貨幣體系的終結、石油危機以及美國總統理尼克森 (Richard Nixon) 的彈劾案，Fed 都在其中扮演了重要要角。

如上圖所示，在當時歷史發生這些事件時，美銀美林表示，道瓊指數之表現可謂是完全跟隨著 Fed 之貨幣政策漲跌，即推行寬鬆政策時大漲，執行緊縮政策時導致修正。

美銀美林的研究團隊甚至認為，就是 Fed 的寬鬆政策，推動了 2019 年債券市場大幅走強。

隨著歐洲中央銀行 (ECB) 重啟 QE 購債政策，Fed 也同步恢復了購買美國債券，美銀美林看好 2020 年走勢，並形容 Fed 的購買債券是「非正式 QE」。

美銀美林對 2020 年的美股是持正向態度，該行並表示：「希臘都能夠成功拍賣負殖利率公債，我們認為，沒有理由不相信 S&P 500 會再次迎來牛市，我們看好 S&P 500 將飆至 3333 點。」