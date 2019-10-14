波音737 Max停飛進入第8個月 航空業者成本負擔不斷加重

波音 (BA-US) 737 Max 客機在全球遭停飛現在已經進入第 8 個月，這已導致航空公司業者成本上升，因為航空業者們被迫需在 2020 年前，繼續取消數千架航班。

美國航空 (AAL-US) 和聯合航空 (UAL-US) 上週加入西南航空 (LUV-US) 的行動，繼續取消該型客機的班表。自 3 月中旬以來，導致 346 人 喪生的兩次致命墜機空難讓該型客機停飛至今，並將繼續延伸至 2020 年 1 月。

波音公司高管曾表示，預計美國航空監管機構將 737 MAX 機型在第 4 季復飛，但美國聯邦航空管理局 (FAA) 回應，目前沒有取消禁飛令的時間表。

這迫使航空公司在一再延後該型客機重返服務的時間。增加的成本使得航空公司的獲利減少，並破壞了其成長計劃。運力限制也使旅客更加頭疼，除了面對被取消的航班外，也讓機位超賣變得更加頻繁。

隨著禁飛持續時間比預期的長，影響變得越來越明顯。在停飛之後，航空公司不僅無法使用其機隊中的 370 餘架 Max 客機，而且還失去波音公司原訂今年能夠交機的數百架該型客機，這款客機的省油性是這些航空公司成長戰略的關鍵要素。

美國航空上週三 (9 日) 曾表示，由於遭令停飛，第 3 季取消了 9475 次航班，讓其稅前獲利減少約 1.4 億美元。它預計在該型客機復飛前每天將取消 140 次航班，這意味著在第 4 季和 1 月初將取消 14000 多次。

美國航空訂於 10 月 24 日公佈財報，該航空公司機隊中有 24 架 737 Max 客機，還有 76 架訂購量。

航空公司業者正在提前取消航班，以避免被迫在最後提供旅客替代航班，以及高額的航班取消補償。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 航空業分析師 Jose Caiado 表示：「這幾乎等於另一張短程票價，我認為航空業者明確希望避免在聖誕節和新年前後採取這種作法。」

波音公司在第 2 季承擔了 49 億美元的稅後費用，以賠償受停飛影響的航空業者，在墜機調查人員發現波音的失速預警系統有安全問題之後，波音已經為 737 Max 開發出軟體修復程序，但尚未提交 FAA 進行審查，該預警系統在先前兩次空難當中，都反覆將飛機的機頭壓低，被認為是造成空難主因。

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美國航空 CEO Doug Parker 說，該公司已與波音進行對話，但尚無確切的補償數字。Doug Parker 說道：「除非我們知道飛機何時真正重新復飛，才能確定造成的損害有多大。」

波音董事會上週五 (11 日) 已拔除了首席執行長兼董事長 Dennis Muilenburg 的董事長職務，以讓他可以專注讓 737 Max 機型重新復飛。