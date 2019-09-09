本週操盤筆記(0909-0913)：蘋果發布會、ECB會議、強生擬再提「提前大選」

本週操盤筆記 (0909-0913)
1. 蘋果新品發布會：
蘋果一年一度新品發布會，將於美西時間週二 (10 日) 10 時、台北時間週三 (11 日) 凌晨 1 時登場，市場預期，蘋果將三款新款 iPhone，與新一代的 Apple Watch Series 5。
目前市場預期 3 款新 iPhone 特點如下：
iPhone 11
- 三款型號中較便宜的型號
- 改良版 Face ID
- 配備 6.1 英吋液晶顯示屏器
- 雙鏡頭配置，包括廣角鏡頭和長焦鏡頭
- 搭載 A13 晶片及 iOS 13 作業系統
iPhone 11 Pro
- 配備 5.8 英吋 OLED 顯示器
- 改良版 Face ID
- 方形 鏡頭
- 三鏡頭配置，除了搭載現有的長焦鏡頭和廣角鏡頭外，還將推出全新的超廣角鏡頭
- 搭載 A13 晶片及 iOS 13 作業系統
iPhone 11 Pro Max
- 配備 6.5 英吋 OLED 顯示器
- 具改進版的 Face ID
- 方形鏡頭
- 三鏡頭配置，除了搭載現有的長焦鏡頭和廣角鏡頭外，還將推出全新的超廣角鏡頭
- 今年將有新的色彩配置，添加新的綠色和淡紫色選項
- 與 Apple Pen 兼容
- 搭載 A13 晶片及 iOS 13 作業系統
Apple Watch Series 5 則預期不會有太多變化，市場預期特色如下：
- 對處理器和電池續航時間進行微小的升級
- 提供鈦材質和陶瓷材質兩個版本
- 將是 Apple Watch 的第一款鈦版本型號
- 將納入更多與各健康相關的功能，如睡眠追蹤及心電圖 (ECG)
- 搭配 Watch OS 6 作業系統
2. 歐洲央行 9 月會議：
週四 (12 日) 歐洲央行 (ECB) 將召開 9 月利率會議，市場預期，歐洲央行本次將調降存款利率 10 個基本點至 - 0.50%，而再融資、邊際借貸利率維持不變。
雖然德國、荷蘭、法國央行官員，反對在沒有通縮風險的環境下就重啟 QE 政策，但市場仍預期，在歐洲當前低迷的經濟前景下，歐洲央行仍可能重新檢視 QE 政策的可行性，最快可能於 9 月就啟動 9 個月期至 12 個月期、每月 300 億歐元的 QE 購債。
3. 英首相強生將再提「提前大選」：
英國首相強生 (Boris Johnson) 上週在國會 2 次表決都慘遭落敗，強生力主的「無協議脫歐」由於多名保守黨員陣前倒戈，故已遭國會火速封殺，強生揚言，將於週一 (9 日) 再次提出「提前大選」。
英國下議院上週已火速通過阻止「無協議脫歐」之法案，該法案要求，英國政府需在下個月和歐盟達成新的脫歐協議，或是取得英國國會同意無協議脫歐，但若二項要求在 10 月 19 日之前無法達到，那麼英國政府就必須致信歐盟，要求延長脫歐期限至 2020 年 1 月 31 日。
英國首相強生已表示，將於週一 (9 日) 再次提出「提前大選」提案至國會表決，強生將力爭 3 分之 2 得票率支持，但英國政界人士分析，即使英國國會同意提前大選，強生所屬政黨也不一定能勝選、繼續執掌政權。
4. 美國系列經濟數據：
週五 (13 日) 美國將公布系列重要 8 月份經濟數據，可能影響 9 月 17 日至 18 日的聯準會 (Fed) 利率會議，而目前市場是預期 Fed 9 月降息一碼機率為 91.2%、不降息機率為 8.8%。
週五 (13 日) 美國將公布之經濟數據包括：零售銷售、進出口物價指數、密大消費者信心，皆是美國 GDP 組成結構之重要指標。