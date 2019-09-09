本週操盤筆記(0909-0913)：蘋果發布會、ECB會議、強生擬再提「提前大選」

本週操盤筆記 (0909-0913)

1. 蘋果新品發布會：

蘋果一年一度新品發布會，將於美西時間週二 (10 日) 10 時、台北時間週三 (11 日) 凌晨 1 時登場，市場預期，蘋果將三款新款 iPhone，與新一代的 Apple Watch Series 5。

目前市場預期 3 款新 iPhone 特點如下：

iPhone 11

三款型號中較便宜的型號

改良版 Face ID

配備 6.1 英吋液晶顯示屏器

雙鏡頭配置，包括廣角鏡頭和長焦鏡頭

搭載 A13 晶片及 iOS 13 作業系統

iPhone 11 Pro

配備 5.8 英吋 OLED 顯示器

改良版 Face ID

方形 鏡頭

三鏡頭配置，除了搭載現有的長焦鏡頭和廣角鏡頭外，還將推出全新的超廣角鏡頭

搭載 A13 晶片及 iOS 13 作業系統

iPhone 11 Pro Max

配備 6.5 英吋 OLED 顯示器

具改進版的 Face ID

方形鏡頭

三鏡頭配置，除了搭載現有的長焦鏡頭和廣角鏡頭外，還將推出全新的超廣角鏡頭

今年將有新的色彩配置，添加新的綠色和淡紫色選項

與 Apple Pen 兼容

搭載 A13 晶片及 iOS 13 作業系統

Apple Watch Series 5 則預期不會有太多變化，市場預期特色如下：

對處理器和電池續航時間進行微小的升級

提供鈦材質和陶瓷材質兩個版本

將是 Apple Watch 的第一款鈦版本型號

將納入更多與各健康相關的功能，如睡眠追蹤及心電圖 (ECG)

搭配 Watch OS 6 作業系統

2. 歐洲央行 9 月會議：

週四 (12 日) 歐洲央行 (ECB) 將召開 9 月利率會議，市場預期，歐洲央行本次將調降存款利率 10 個基本點至 - 0.50%，而再融資、邊際借貸利率維持不變。

雖然德國、荷蘭、法國央行官員，反對在沒有通縮風險的環境下就重啟 QE 政策，但市場仍預期，在歐洲當前低迷的經濟前景下，歐洲央行仍可能重新檢視 QE 政策的可行性，最快可能於 9 月就啟動 9 個月期至 12 個月期、每月 300 億歐元的 QE 購債。

3. 英首相強生將再提「提前大選」：

英國首相強生 (Boris Johnson) 上週在國會 2 次表決都慘遭落敗，強生力主的「無協議脫歐」由於多名保守黨員陣前倒戈，故已遭國會火速封殺，強生揚言，將於週一 (9 日) 再次提出「提前大選」。

英國下議院上週已火速通過阻止「無協議脫歐」之法案，該法案要求，英國政府需在下個月和歐盟達成新的脫歐協議，或是取得英國國會同意無協議脫歐，但若二項要求在 10 月 19 日之前無法達到，那麼英國政府就必須致信歐盟，要求延長脫歐期限至 2020 年 1 月 31 日。

英國首相強生已表示，將於週一 (9 日) 再次提出「提前大選」提案至國會表決，強生將力爭 3 分之 2 得票率支持，但英國政界人士分析，即使英國國會同意提前大選，強生所屬政黨也不一定能勝選、繼續執掌政權。

4. 美國系列經濟數據：

週五 (13 日) 美國將公布系列重要 8 月份經濟數據，可能影響 9 月 17 日至 18 日的聯準會 (Fed) 利率會議，而目前市場是預期 Fed 9 月降息一碼機率為 91.2%、不降息機率為 8.8%。

週五 (13 日) 美國將公布之經濟數據包括：零售銷售、進出口物價指數、密大消費者信心，皆是美國 GDP 組成結構之重要指標。