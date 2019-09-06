小摩：美企表現不會太壞 推升美股年底前繼續上漲

摩根大通 (J.P. Morgan) 首席全球股票策略師 Mislav Matejka 表示，最近幾個月美股走勢主要由總體經濟情勢變化牽動，如美中貿易戰及聯準會利率政策，但今年最後 4 個月及 2020 年，企業獲利成長的力道將成為焦點，並帶動美股在年底前走高。

Matejka 說，先前他們相信股市在 8 月將修正，目前則預測年底前股市會反彈。

Matejka 表示，支持這種看法的關鍵，在於美國不會走向衰退，消費者支出強勁、利率在下滑，而且有跡象表明全球經濟成長將會反彈。

標普 500 指數走勢

今年 8 月美股處於修正，道瓊指數單月下滑 1.7%，標普 500 指數挫 1.34%，那斯達克指數跌 2.6%。

Matejka 指出，分析師將今年下半年標普 500 成分股的獲利成長預期下調至 1.6%，低於上半年實現的 2.3% 的獲利成長，這是個反常現象。

他表示，通常情況下，今年這個時候點是獲利增長預期會更高，但現在分析師對下半年看得太壞，低於上半年的表現。基於這點，反而「門檻回報率 (hurdle rate)」變低，投資人願意進場。

到 2020 年，Matejka 認為，標普 500 指數成份股的獲利成長在 4-6% 之間，低於華爾街分析師平均預期的 11.1%，但這種成長速度，仍足以保持股價上漲，尤其在低利率和債券殖利率推動下更是如此。

反對 Matejka 看法的分析師認為，由於關稅成本的壓力與薪資上漲，將讓企業獲利減少。如摩根士丹利首席美國股票策略師 Mike Wilson 主張，雖然每股純益未見負成長，但營收和每股純益的差距已經出現負成長，是企業受傷的跡象。

Matejka 不同意這種分析，認為薪資成長不會以犧牲企業利潤為代價，而關稅的直接影響有限，可能要到 2021 年才會出現明顯的危害。此外，他也相信，川普為尋求連任，在選前與中國達成協議才是最佳的策略。