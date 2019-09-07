統計顯示：8月美股投資人退股入債幅度史上最大

8 月美中貿易緊張局勢升級、地緣政治不確定性和疲弱的經濟數據，嚴重影響了投資人情緒，導致投資人從股票型基金中提取資金並以創紀錄的速度投入債券型基金。

根據 Trim Tabs 可追溯至 2006 年的統計，8 月股票型基金流出與債券型基金流入之間的差距是史上最大。

Trim Tabs 財務分析師 Winston Chua 表示，「從投資人情緒的角度來看，這是相當有趣的，」「投資人擔心全球經濟放緩、美中貿易戰、倒掛的殖利率曲線和英國脫歐。」

根據 Trim Tabs 的數據，8 月股票 ETF 和共同基金的流出量為 520 億美元，而債券型基金流入量為 290 億美元，總差額為 810 億美元。第二大差距出現在 2013 年 10 月，當時股票流入 515 億美元，債券流出 192 億美元，相差 707 億美元。

儘管本月以來美股普遍上漲，但根據 EPFR Global 和美國銀行的數據，投資人繼續從股票型基金中流出資金。

在截至 9 月 4 日的一週內，投資人從股票 ETF 和共同基金中撤出 84 億美元，同時向債券型基金注入 113 億美元。這延續了 2019 年大部分時間的正常趨勢，也就是即使投資人從股票型基金中撤出資金，股票價格也在穩步上漲。

基金投資人的部位配置顯示出如此看跌，以至於美國銀行的牛熊指標正在閃現強勁的逆勢買入信號。美國銀行首席投資策略師 Michael Hartnett 在週五 (6 日) 給客戶的報告中表示，「我們看多。」

（圖: 美銀）

他指出，自 2000 年美國銀行牛熊指標閃現「買入」訊號以來，全球股票的中位數表現在隨後三個月上漲了 6.3%，而 10 年期美國國債殖利率通常上漲 50 個基點。

Harnnett 寫道，「我們認為標準普爾 500 指數和 MSCI 全球指數將重新測試歷史高點。」