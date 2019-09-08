在低利率的世界 還是有爭取收益的方法

如果你開始計劃退休，你可能會被告知減碼高風險股票的部位並增加更多的避險債券。這通常是理財規劃師和投資策略師所建議的，因為債券提供穩定的收入來源。

但在美國長期國債殖利率接近歷史低位的 1.5%，而日本、德國和法國的債券實際上是負殖利率之際，這種策略是否仍然有意義？

可能不是。專家說，現在可能該是買入更多股票的時候了。

Miracle Mile Advisors 投資組合經理 Kevin OGrady 表示，「靠殖利率或債券價格上漲賺不到什麼錢，因此，即使是最保守的投資人都必須更加關注優質股票。」

許多帶頭的科技企業已開始支付股利。這是個好兆頭，因為它們為投資人提供了兩全其美的選擇：可靠性和成長。

他說，「在經濟低迷時期，擁有強大商業模式和高獲利率的公司將更具韌性。」

在低利率環境中，股利是神聖的

Concord Financial Group 執行合夥人 Ephie Coumanakos 表示，將退休和已退休者尤其擔心債券市場，「人們對股票感到緊張，但也對低利率感到沮喪。還能在哪裡尋找收入呢？」

她表示，只要投資人專注於那些能夠繼續增加股利支付的財務健康企業，每年單靠股票股利就能獲得 4% 的收益。

當然，如果像有些人認為無可避免地，美國經濟最終陷入衰退，那麼即使支付股利的股票也會受到傷害。最近殖利率曲線的倒掛是個不祥的跡象，儘管在長期債券殖利率低於短期殖利率之後 18-24 個月才會出現經濟衰退。

除了憂心經濟衰退外，也存在合理的擔憂，即美中貿易戰將損害蘋果 (AAPL-US)、可口可樂 (KO-US)、通用汽車 (GM-US) 和開拓重工 (CAT-US) 等美國藍籌股企業的獲利。

但是，LaSalle Investment Management 研究和戰略部門總經理 Rich Kleinman 表示，房地產投資信託基金 (REIT) 看來相對具有吸引力。

他說，「當利率較低時，渴望收益的投資人可以關注房地產，」「REIT 擁有債券和股票的元素，並且適合保守型投資人，因為它們提供更穩定的收益。」

由於美國經濟正在放緩，投資人最好配置 REIT。最新的就業報告顯示，8 月新增非農就業崗位僅有 13 萬人，這是經濟趨緩的最新跡象。

Kleinman 表示，即使經濟進一步降溫，擁有醫療辦公室和住宅公寓的企業也是不錯的選擇，但對零售和工業產權所有者要更加謹慎。

BMO Global Asset Management 資深投資策略師 Jon Adams 表示，如果美國經濟繼續失去動力，國債殖利率可能會更低。他認為美國企業和市政債券殖利率也可能繼續探底。

這也是 Adams 認為投資人應該更加關注股息股的一個關鍵原因。他指出，標準普爾 500 指數的平均股息殖利率目前約為 1.9%，高於美國 10 年期國債殖利率，並且距 30 年期國債殖利率 2% 也不遠。

部分債券仍然具有吸引力

但這並不是說所有債券都會成為長期投資人的黑洞。Adams 表示，固定收益市場中仍有一些看來具有吸引力，例如新興市場債券。

沒錯，部分新興市場存在政治不穩定，例如阿根廷就因近期經濟疲軟和高通膨而讓人擔憂。但他認為，新興市場債券的高額支付超越這些擔憂。

例如，SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL-US) 支付 4% 的殖利率，而 iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB-US) 的殖利率為 5.4%。

Adams 說，「政治在新興市場總是很重要，但這就是為什麼會有高收益的原因。像阿根廷那樣的問題仍然是相對獨立的事件。」

Concord Financial 的 Coumanakos 還認為，如果利率繼續下降，保守投資人可以從擁有債券中獲利。請記住，債券價格的走勢與殖利率相反。

她說，「如果從價格的角度來操作而不是為了收益而購買債券，那麼債券其實是能獲利的。」

現在是投資人考慮到對全球經濟的擔憂加劇、重新評估其投資組合的時候了。但這並不意味應該恐慌。

Coumanakos 說，「是會有一些焦慮。沒有第二種方法可以解決。但現在還不是開始全面賣出的時候，」「情況會崩潰嗎？還沒有，但我們非常小心，並尋找未來出現麻煩的癥兆。這就是為什麼要保持投資多元化的原因。」