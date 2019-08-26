本週操盤筆記(0826-0830)：G7最終日、南韓8月利率會議、美國GDP修正值

本週操盤筆記 (0826-0830)

1.G7 最終日聚焦「美英貿易協定」進展：

本屆 G7 領導人高峰會於週六 (24 日) 至週一 (26 日) 召開，而在週一 (26 日) 的最終日程上，市場正關注「美英貿易協議」之進展。

本屆 G7 領導人高峰會，美日雙方已率先達成貿易協議，日本同意鬆綁美牛進口關稅自 38.5% 分階段降至 9%，而目前市場聚焦，G7 高峰會下個最可能達成的重磅貿易協議，即是「美英貿易協議」。

美國總統川普 (Donald Trump) 已在 G7 峰會期間向媒體透露，一份「非常大」的美英貿易協議將呼之欲出，川普稱，這份貿易協議是比過去美英雙方曾有的貿易協議，還要更大。

另外，本屆 G7 高峰會將不會發出最終的共同聲明，此點已獲法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 承認，馬克宏表示，因為川普不太可能同意共同對抗氣候變遷。

2. 南韓央行 8 月利率會議：

韓國央行將於週五 (30 日) 召開 8 月利率會議，目前市場預期，南韓央行將維持基準利率在 1.50% 不變；此前 7 月份南韓央行宣布降息一碼，為近 3 年來首度降息，當時南韓央行表示，降息原因主因美中貿易戰、日韓貿易戰等因素，拖累了南韓經濟前景。

而南韓央行曾於上週四 (22 日) 發表報告警告，若日韓貿易戰更為惡化，日本出口限制措施造成的影響恐大於關稅，南韓央行並預期，南韓半導體出口很可能在年內繼續下滑；南韓的半導體出口占總出口之比重約為 20%。

3. 美國實質 GDP 修正值：

週四 (29 日) 美國將公布 Q2 GDP 修正值，目前市場預估，美國 Q2 實質 GDP 季增年率可能自 2.1% 下修至 2.0%，但仍是優於市場原先預期的 1.8%。

此前美國公布 Q2 實質 GDP 數據，其中個人消費成長 4.3%，不僅優於市場預期的 4.0%、更遠高於 Q1 的 1.1%，但投資與出口是表現疲軟。

市場經濟學家分析，美國 GDP 組成中「消費」佔比高達 68%，故從 Q2 美國消費動能不減、展望 Q4 聖誕消費季又即將到來的前景來看，美國經濟短期內要出現衰退應仍是較難看到。

但經濟學家仍警示，雖然美國消費動能仍屬樂觀，但由於貿易戰帶來的不確定性升溫，已令美國企業的投資信心受到衝擊，這恐不利未來的經濟成長。

4. 聯準會 2019 票委布拉德發表談話：

週一 (26 日) 聯準會 (Fed) 聖路易斯分行總裁布拉德 (James Bullard) 將發表談話，市場聚焦，布拉德是否繼續延續「目前不支持 Fed 再降息」的論調。

此前 8 月 6 日，布拉德曾在接受媒體訪問時表示，Fed 已在 7 月降息、對未來風險做出調整，目前他沒有進一步考慮支持降息，布拉德認為，必須先觀察 7 月降息後，後續幾個月產生的影響而定。

據 FedWatch 最新數據顯示，市場預期 Fed 於 9 月降息之機率仍是高達 100%，其中降息一碼機率為 95%、降息二碼機率則為 5%。