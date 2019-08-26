川普命令美企撤中後 蘋果的下一步？

美國總統川普上周五 (23 日) 下令美企撤出中國，尋找該國以外的替代方案，對於長期依賴中國作為生產基地與收入來源的蘋果 (AAPL-US) 來說，下一步棋該怎麼走成為外界關注。

川普上周五 (23 日) 推文引發蘋果市值蒸發逾 450 億美元，且股價重挫 4.62%，以每股 202.64 美元作收，跌幅幾乎達到道瓊工業指數的 2 倍。

蘋果股價走勢 (圖：Investing.com)

根據《巴倫》周刊報導，近幾個月來，Wedbush 分析師 Dan Ives 持續關注貿易戰問題，尤其是蘋果可能受到的影響。Dan 認為，在最好的情況下，蘋果可能在短期內將 5%-7% 的 iPhone 產能撤出中國，並將耗費 3 年的時間，將 20% 的 iPhone 產能撤離中國和富士康。

他認為，目前中國的關稅情勢對蘋果的市場份額構成不利因素，富士康作為 iPhone 的經營核心，若要將一半或以上產能撤出此地，恐會耗費 5 年以上時間，這對投資人來說會是可怕的噩夢。

相關數據顯示，蘋果公司有 20% 的收入來自大中華區，最近一季度收入表現超過 90 億美元，根據估計，蘋果透過和富士康和其他企業合作，為當地創造約 140 萬個職位，顯示中國對其影響力不容忽視。

美國原訂 9 月 1 日起對剩餘 3000 億美元中輸美商品課徵 10% 關稅，但上週二 (13 日) 已將手機、筆電等產品延至 12 月 1 日，因川普擔心美國聖誕購物季買氣受影響。

目前蘋果面臨的問題在於，未來待川普政府將關稅課徵目標轉移至智慧型手機，公司毛利率是否能承受重壓，抑或是將此壓力轉至消費者身上？

Dan 表示，仍然看好蘋果股票，但只要貿易戰還繼續，股價受衝擊的風險依舊存在。