美股零售業的雙重危機：網購興盛和經濟衰退

從梅西百貨 (M-US) 到 Gap (GPS-US)，從 Nordstrom (JWN-US) 到 Foot Locker (FL-US)，零售業衰亡錄繼續上演。

這意味著追蹤整體零售業的 ETF─SPDR 標準普爾零售 ETF (XRT-US) 今年以來基本持平，但同期道瓊工業指數和標準普爾 500 指數都有兩位數的升幅。

但這是否意味著靠著實體零售商持續關門浪潮獲利的 ETF 將表現優異？也許是，也許不是。但 Ned Davis Research 的一項分析指出，當前零售業存在很多細微差別，ETF 投資人不可不慎。

分析師指出，在過去兩次經濟衰退之前，網購行為激增。其實從 2 支網路零售 ETF 的表現來衡量，現在也出現了類似的模式。

ProShares 發行的零售商店下跌 ETF (Decline of the Retail Store ETF) (EMTY-US) 今年以來已上漲約 12%，而該公司發行的另一支 ETF Long Online / Short Stores (CLIX-US) 同期上漲約 26%。

Ned Davis 團隊指出，「投資人顯然會支持那些大多靠網購賺錢的零售商。」它們補充說，如果面臨擴張的結束，網路零售商的股票可能實際上更加脆弱，因為它們的估值相對於實體零售商更高。不過目前還不清楚目前是週期性下滑或者僅是一些暫時的動盪。

分析師指出，「然而，網路零售商應該比傳統零售商更能承受下次經濟衰退，因為管理費用較低。」「這讓 Long Online / Short Stores ETF 成為在零售銷售趨勢長期轉變中最佳投資工具。」

Ned Davis 分析師還指出，自經濟衰退開始前 12 個月，非必需消費品產業開始表現不佳，這就是為什麼他們一直在密切關注這個產業。

他們說：「大家都提到消費者導致衰退，也將我們脫離經濟衰退。」「所以即使我們因擔憂經濟衰退將至而降評非必需性消費品，也可能會在發現其實已經處於經濟衰退之後很快升評。」