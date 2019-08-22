10y2y 倒掛再現！聯準會：關稅將帶給美國經濟重大負面影響

週三美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布 7 月政策會議紀要，該內容顯示：未來美國經濟增長的擔憂是美中關稅戰，與會官員多次談到該問題，稱關稅是經濟的主要逆風之一。

台北時間週四 (22 日) 淩晨 2 時許 (即美東時間週三下午 2 時許)，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布 7 月政策會議紀要顯示：「參與者普遍認為，與貿易不確定性相關的風險仍將是經濟前景的持續不利的逆風，認為貿易不確定性不太可能在短期內消散。」

會議紀要內容寫道：「關稅和總體經濟放緩結合，可能對美國經濟產生重大負面影響，而企業投資的疲軟表明，經濟增長放緩的可能性比預計的更大… 目前貿易戰正在影響美國製造業和農業。」

除了貿易和全球經濟放緩帶來的挑戰，聯準會官員認為經濟增長總體上是穩健的，經濟數據基本上是正面的，經濟在面對持續的全球發展時表現出彈性。

殖利率曲線再度倒掛

週三美股尾盤時段，FOMC 7 月會議紀要公布後，10 年期與 2 年期美債殖利率倒掛暫現，抑制金融股漲幅，經濟衰退警鐘再次響起。

美國東部時間下午 3:53 左右，10 年期美債殖利率上漲至 1.579%，而 2 年期美債殖利率高於 10 年期美債殖利率，形成短暫倒掛，爾後回至 1.573％。債券殖利率與價格成反比。

BMO Capital Markets 的策略師 Jon Hill 表示：.「如果聯邦公開市場委員會 (FOMC) 沒有表現出大幅降息的強烈緊迫性，表明我們回到經濟增長放緩和通膨疲弱的世界，一旦 Fed 未提供足夠支援的風險，這就會促使殖利率曲線倒掛。」