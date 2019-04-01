本週操盤筆記 (0401-0405)

1. 美國 3 月新增非農人數：

本週最重磅大事即是美國勞工部將公布 3 月新增非農就業人數，此前 2 月份美國新增非農僅增加 2 萬人，創近一年半以來的最差表現，而由於非農「單月數據」的參考意義並不大，非農主要關注的是「趨勢性」發展，故 3 月非農是否可能延續 2 月份的弱勢，即成市場關注焦點。

2 月美國非農僅增加 2 萬人，是遠遠低於市場此前預期的 18 萬人，創下近一年半以來最差紀錄，市場經濟學家擔憂，2 月份非農雖然有美國政府關門作干擾，但若 3 月份非農數據繼續疲軟，這即可能是美國經濟出現見頂的訊號。

華爾街投行 BMO 首席市場分析師 Jon Hill 亦表示，美國非農單月數據出現像 2 月這種極差表現，過去其實也發生過，故單月數據並沒有太大的參考意義，若 3 月份非農新增人數回升至 20 萬人，這即可證明 2 月份數據只是雜音。

2. 中國 4/1 起正式下調增值稅稅率：

北京政府將自 4 月 1 日起正式下調中國增值稅稅率 3 個百分點，將適用稅率 16% 之行業降至 13%，市場分析，本輪中國增值稅降稅受惠最大的將是「製造業」。

但市場人士提醒，由於增值稅是價外稅，增值稅減稅也是價外變動，與公司獲利沒有直接關係，增值稅減稅後各產業的實際獲利情況，還是要看產業對其上下游的議價能力而定，而一般來說產業集中度越高對該產業壟斷程度越高，也意味著該產業裡的龍頭企業對其上下游業者的議價能力越強。

3. 中國副總理劉鶴率代表團訪美，展開第 9 輪美中貿易談判：

美中第 8 輪貿易談判已於上週四 (28 日)、週五 (29 日) 於北京結束，而據外媒報導，在上週的貿易協商中，美中雙方的主要爭議有二：一為「如何確保中國遵守協定」，二維「美國調降關稅的時間表」，雙方仍在此二點上多有歧見。

而針對市場關注的另一美中貿易歧見，即在華投資之美企需要「技術移轉」給中國合作廠商之問題，上週五 (29 日) 劉鶴在北京與美方貿易代表團的協商中已見重大進展，中方已在會談中承諾，將調整外商技術移轉給中國合作廠商之政策，作為達成貿易協議的交換手段。

目前幾輪美中貿易協商中，美中雙方官方所發出的新聞稿與聲明都不多，市場人士分析，美中很可能已達成協商共識或甚至內部備忘錄，目前雙方在討論的方向很可能僅是細節調整。

上週劉鶴與美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer)、美財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 亦曾承認，美中雙方正討論協議有關文件細節，但美方並未為結束貿易戰設定時間表。

4. 澳洲 4 月利率會議：

週二 (2 日) 澳洲央行 (RBA) 將召開 4 月利率會議，市場預期，澳洲央行將連續 27 個月維持基準利率在歷史低點 1.5% 不變，但需要關注澳洲央行是否對外再發出「鴿派」的前瞻指引。

澳洲央行目前是市場預期最有可能在 2019 年降息的央行之一，野村證券 (Nomura) 即認為，由於目前澳洲經濟仍是十分疲軟，甚至未來 6 個月失業率可能出現上升，故估計澳洲央行可能到今年 9 月份時將降息二碼，而最有可能的降息時間點為 7 月與 8 月，估分別降息一碼。