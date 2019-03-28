〈分析〉財報將成美股盤勢最新考驗 中小型股成績恐怕非常難看

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 策略師 Mike Wilson 認為，美股即將面臨新的考驗，就是第 1 季的財報季，而目前來看，局勢並不樂觀。

Wilson 在發給客戶的報告中指出，雖然聯準會早前的超鴿派聲明，是股市大利多，也消除對市場的一大憂慮，但它並沒有消除對美企獲利成長負面的疑慮。

根據 FactSet，標普 500 成份股公司第 1 季的每股收益將下降 3.7%，若果真如此，將是自 2016 年第 2 季以來，首度出現負面報告。

Wilson 認為，美股在聖誕節後的反彈，主要來自對聯準會利率政策轉變的預期，但公司財報還會向負面修正。FactSet 的數據顯示，標普 500 公司中，目前為止已發布財指引的 105 家公司，有 77 家展望為負面。

中小型股可能更危險

中小型股為主的羅素 2000 指數公司，狀況可能更糟，上半年恐怕都有問題。分析師認為，如果連兩季獲利成長衰退，那麼將進入獲利衰退，不但對中小型股 3 月的走勢不利，還可能被視為更廣泛股市的利空指標，拖累大盤。

美股今年獲利成長快速減弱 (圖表取自 Market Watch)

Element Pointe Advisors 投資長 Carlos Dominguez 表示，中小型股的表現令人憂心，羅素 2000 仍比去年 8 月高點低了 10% 以上，這是危險信號。中小型股會在牛市中表現領先，一旦市場下滑，它們也會先反映。

Jefferies 的中小型股票策略師 Steven DeSanctis 在週三的報告中警告，由於預期的 EPS 不佳，本季的中小型股財報可能非常難看。

DeSanctis 指出，無論從規模、部門及風格來看，預估值無疑地都在快速下滑，因為企業對 2019 年採取了更保守的立場。目前華爾街預計第 1 季羅素 2000 公司的獲利下滑 14.5%，第 2 季也會減少 4.5%。

相較於標普 500 指數本月以來仍有 0.2% 漲幅，羅素 2000 指數本月迄今下跌 3.1%。