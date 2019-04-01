美股第一季漲勢寫10年高 企業財報或成後市關鍵

過去獲利不代表未來的績效，這是投資人耳熟能詳的警言，隨著今年第 2 季的到來，人們應該將這句話謹記於心。

隨著過去一週美股走高，標普 500 指數演出自 1998 年以來最佳第 1 季表現，全季 12.9% 的漲幅，也是 2009 年第 3 季以來的最佳成績，但是這種情況恐怕難以持續。

強勁漲勢恐難持續

State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示，股市回報將會趨緩，如果繼續保持這種速度，年底的標普 500 指數會超過 5000 點，考慮到即將發生的風險，這種情況實在不太可能出現。

標普第一季走勢 (圖表取自 Market Watch)

Arone 指出，第一季股市的強彈，來自兩個主要推力。一是美國聯準會擱置了升息的腳步，另外則是來自對美中貿易談判樂觀的預期。

此外，在第 4 季股市大跌之後，使市場進入嚴重的超賣區；而油價反彈，緩解了對全球經濟背景的擔憂；美股企業第 4 季的財報基本優於預期；以及中國採取行動刺激經濟，均促成了第 1 季的大漲。

但展望未來幾週開始的美股第 1 季財報，恐怕就沒有那麼樂觀。分析師普遍認為，標普 500 指數成份股公司，在第 1 季的每股純益成長將下滑，但整體營收仍會增加。

Arone 認為，接下來的關鍵將在企業對未來幾季的評估。以當前來看，股市即使不會下挫，但在企業利潤成長放緩下，股價的回報將變低。

現金替代品具吸引力

富國銀行策略師 Paul Christopher 與 Sameer Samana 認為，在對全球經濟的一片憂心中，股市卻仍上漲，是一種自滿的結果。目前股市可能進入轉折點，但往任一方向轉折都有可能。

他們表示，雖然經濟和獲利基本面依然不明朗，還出現了殖利率曲線倒掛的現象，但美國和全球股市的反彈，很大程度上消除了經濟衰退的擔憂。

但他們認為，在不確定性偏高，而股市估值也仍高的情況下，現金的替代品，如貨幣市場基金、短期存單憑證、短期債券和國庫券，會成為具有吸引力的資產類別。

美中貿易談判，仍是目前市場的首要關注焦點。在結束上週於北京的會談之後，由中國副總理劉鶴帶領的團隊，接下來會再前進到美國談判。

Arone 建議，投資人應轉向品質更高的公司，因為如能有較高的利潤率，將有助應對薪資上漲及其他因素帶來的壓力。同時，應留意美國以外的成長機會，例如中國已經開始增加中小企業的信貸，股市有機會受益財政政策。