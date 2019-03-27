〈分析〉美債倒掛後 美股往往表現強勁！至少30個月優於平均

還在為美債殖利率倒掛擔憂？一位華爾街重量級的量化分析師提醒投資人，雖然這個現象被視為可靠的經濟衰退指標，但過去的歷史顯示，它其實也是美股裡的「買入」信號。

J.P. Morgan 量化及衍生工具研究部主管 Marko Kolanovic 在週二 (26 日) 的報告中表示，歷史上看，發生此現象的幾個月甚至幾季之後，股市都可見到強勁的回報，只有在約 30 個月以後，標普 500 指數的回報率才會低於平均水準。

Kolanovic 在報告中，研究了 1978 年、1989 年、1998 年和 2006 年，所出現的 10 年期 / 3 個月期殖利率倒掛的情況。他表示，由如此相對小的樣本要得出可靠的統計數據是不可能的，但是，這些案例還是見到了強烈的相似性，因為它們是「貨幣政策和經濟周期在特定設置下的結果，因此可能會引起投資人和央行總裁的類似反應。」

Kolanovic 認為，基於 10 年期公債殖利率偏低，投資人重新調整投資組合，加重股票占比，而央行開始停止升息或是降息，提振了股市估值。這造成倒掛出現後，股市往往表現強勁。

(圖表取自 Market Watch)

例如，如果用百分位數說明，在殖利率倒掛之後的 12 個月內，股市的回報常常在 80-90 百分位，在第一次倒掛出現後，股市維持優於平均水準約 30 個月後，才開始顯著惡化。

小圖中各年的實際走勢

同時，倒掛之後，周期性股票 (能源、科技、工業) 在未來 12 個月內，表現優於防禦性股票 (公用事業、醫療保健、必需性消費品)。

這次有什麼相同及不同處呢？有個相同處非常明顯，就是聯準會的升息及經濟成長放緩，帶來了這次的倒掛，而聯準會已經採取了超級鴿派的態度應對。

Kolanovic 指出，這次的不同之處，在於全球的公債殖利率與 QE 政策，都普遍較美國更低，此外，應該注意到中國目前是全球經濟周期的關鍵驅動力，因此要確定這個周期，中國的貨幣及財政政策，重要性可能高於美國聯準會。

Kolanovic 表示，倒掛預示經濟衰退已經是眾所周知的情況，問題是會在多久之後，以當前的局勢來看，時間框架應該是好幾季或幾年，而不是幾個月之後。