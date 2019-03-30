標普500 v.s. 日經指數 盤點2019年Q1金融資產贏家和輸家

今年第 1 季是華爾街的一個代表性時代。標準普爾 500 指數本季上漲 13.1%，創下 1998 年以來的最佳開年走勢，也創下 2009 年以來的最大單季漲幅。

伴隨著標準普爾 500 指數一路高飛的還有道瓊工業平均指數、納斯達克綜合指數和跟踪小型股的羅素 2000 指數。道瓊 30 檔股票上漲超過 11%，而科技股為主的那斯達克指數上漲超過 16%；小型股羅素 2000 指數上漲 14.2%。

本季引領美股走高的是科技類股，飆升近 20%。科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US)，這兩家市值最大的上市公司本季分別上漲超過 16%。

但美股科技類股中，表現最好的個股卻是讓人完全意料不到：Xerox (XRX-US)。這家影印機和傳真機製造商的股價今年來上漲超過 60%。這些股票也是整個標準普爾 500 指數中表現最好的股票之一。

其他表現最佳的產業包括房產、能源和工業。房產受到利率下調的推動，而油價上漲提振了能源。與此同時，圍繞美中貿易談判的樂觀情緒提振了工業。

然而，並非每個類股都表現很好。醫療保健和金融業是標準普爾 500 指數中最大的落後者，漲幅只有分別約 6% 和 8%。

若以個股計算，化妝品巨頭 Coty (COTY-US) 和快餐店連鎖店 Chipotle Mexican Grill (CMG-US) 表現最佳，緊隨其後的是 Xerox、Arista Networks (ANET-US) 和 Xilinx (XLNX-US)。卡夫亨氏 (KHC-US)、Biogen (BIIB-US) 和 CenturyLink (CTL-US) 都是後段班，因為它們都下跌超過 20%。

本季全球股市也表現良好，愛爾蘭股市飆升超過 30%，是標準普爾 500 指數的 2 倍多。希臘、義大利和加拿大的股票也都上漲超過 13%。日本的日經指數與印度股市一起上漲超過 5%，落後於全球同行。

然而，股票並不是第 1 季表現良好的唯一資產。

本季瘦肉豬期貨價格飆升 45% 左右，而汽油和美國原油期貨均上漲超過 30%。本季咖啡和小麥期貨價格大幅下挫，至少下滑 7.2%。