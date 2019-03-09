經濟前景黯淡之際 美債釋放信號預期Fed「降息」

聯準會密切關注的一項美國經濟健康指標在今年第二次亮起警報。

近期遠期利差周五跌進負值，上次出現這樣的情況是在今年 1 月。它衡量了美債六個季度後的隱含遠期利率與當前 3 個月期殖利率之差。儘管隨後又回升為正利差，但負利差意味著市場預期聯準會將在未來 12 至 18 個月內放鬆貨幣政策。

上次呈現負利差是十年來首次，而且隨後聯準會主席鮑爾就暗示不急於升息。

六個季度後之隱含遠期利率減 3 個月期美債殖利率利差 圖片來源：Bloomberg

「近期遠期利差有助於判斷市場如何看待聯準會政策，」TwentyFour Asset Management LLP 合伙人兼投資組合經理 Gary Kirk 表示。「雖然有點圖擺在那兒，市場目前還是預期 2020 年會降息。」

自從去年 7 月經濟學家強調該指標預測經濟衰退的作用以來，聯準會就更加頻繁地在考量政策時參考這項指標。聯邦公開市場委員會在 1 月會議紀要中稱，當月利差處於「歷史分布的低端」。

交易員對殖利率曲線隱含指標報以密切關注，以捕捉美國經濟健康狀況的早期預警信號。就在該利差下跌前，周五出爐的中國貿易數據令人失望，本周更早些時候，歐洲央行與經合組織都下調了經濟成長預測。

Kirk 表示，至於聯準會是否會引起人們對進一步升息是政策失誤的擔憂，這是「一輪周期進入後期時會出現的典型難題」。

另一項備受矚目的衰退預測指標：2 年期和 10 年期美國國債殖利率之差仍是正值，但接近 2007 年來最低。聯準會去年 7 月的一份研究報告認為，近期遠期利差是更具統計意義的指標。