美股盤中─就業報告疲弱引發經濟成長擔憂 道瓊下跌220點

美國週五公布 2 月就業報告較預期大幅疲弱，投資人更加擔憂全球經濟可能減緩，美國股市中場下跌，道瓊指數一度大跌逾 220 點。

台北時間 00:09

道瓊工業平均指數下跌 139.99 點或 0.55% 至 25333.24。

Nasdaq 指數下跌 47.23 點或 0.64% 至 7374.23。

S&P 500 指數下跌 19.68 點或 0.75% 至 2729.25。

美國 2 月新增就業僅 2 萬人，創 2017 年 9 月以來低點。分析師預估新增就業為 18 萬人。

分析師說，2 月新增就業僅 2 萬人，投資人將更加擔憂經濟成長減緩，對企業獲利也更難樂觀。

美國債券殖利率下降。10 年期債券殖利率下降至 2.619%。2 年期債券殖利率報 2.45%。

投資人亦擔憂全球經濟可能下滑。中國大陸公布 2 月出口較去年同期下降達 20.7%，大幅低於預期。但分析師指出，中國出口數據可能受到一週新年假期的影響，

週四，歐洲央行調降歐元區經濟成長預估，並宣布推出新一波振興計畫。

本週，美國股市可能下跌。至週四為止，主要指數本週下跌逾 1.9%。Nasdaq 可能結束連續十週的漲勢。

投資人擔憂中美貿易協定的利多消息，市場可能已有所反應，本週美國股市因而下跌。此刻，大多投資人預期本月稍後，中美兩國將可達成貿易協定。

CNBC 報導，待中國兩會於 3 月 15 日結束後，中美兩國將進一步進行貿易協商。