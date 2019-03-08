美國2月新增就業僅2萬人 分析師說 別恐慌 有原因

美國週五公布 2 月新增就業僅 2 萬人，但失業率下降至 3.8%。分析師呼籲投資人無需恐慌。

經濟政策研究中心分析師貝克 (Dean Baker) 說：「別恐慌，這可能是因為 1 月成長不尋常地快，達 31.1 萬人。」

LinkedIn 網站分析師柏結 (Guy Berger) 亦說，他不認為 2 月的就業報告是常態，就如過去幾個月，經濟活動明顯減緩，但新增就業人數却大增，顯示出勞工市場不合常理的榮景。2 月新增就業極度偏低，則呈現出了過度負面情況。

Jefferies 公司副總裁西蒙斯 (Thomas Simons) 說：「表面上，2 月就業報告糟透了。但看看 1 月數據意外強勁，新增就業達 31.1 萬人，可能要看兩個月的平均值，才能較了解目前的趨勢。」

RSM 公司分析師 Joe Brusuelas 說，每小時工資上升 0.4%，三個月的平均年增率達 3.3%，為疲弱報告中的萬綠叢中一點紅數據。

CIBC 公司分析師 Andrew Grantham 說：「就業報告太意外，美元指數可能走低，短期債券殖利率亦可能下降。但因近來經濟數據動盪，Fed 可能認為這只是一時性的疲弱，只有未來幾個月，數據依舊疲弱，才會開始感到擔憂。」