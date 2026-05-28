鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-29 04:09

人工智慧 (AI) 新創巨頭 Anthropic 週四 (28 日) 宣布完成 650 億美元 H 輪融資，公司估值衝上 9,650 億美元，正式超越 OpenAI 的 8,520 億美元估值，成為全球最有價值的人工智慧新創公司。

若以標普 500 企業市值排名來看，Anthropic 目前規模已可躋身全美第 12 大企業，僅次於波克夏海瑟威 (BRK.A-US)、(BRK.B-US)，甚至超越沃爾瑪 (WMT-US)。

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本輪融資由 Altimeter Capital、Dragoneer、Greenoaks 與紅杉資本 (Sequoia Capital) 領投，此外還包含超大規模雲端業者 (Hyperscaler) 先前承諾的 150 億美元投資，其中亞馬遜 (AMZN-US) 投資 50 億美元。

Anthropic 估值自今年 2 月以來幾乎暴增近 3 倍。當時公司在 G 輪融資後估值約為 3,800 億美元，而 OpenAI 則於今年 3 月底完成 1,220 億美元融資後，估值達 8,520 億美元。

Claude 爆紅帶動營收狂飆

Anthropic 近年營收高速成長，主因旗下 AI 程式開發助手 Claude Code 快速打入企業市場。公司週四透露，目前年化營收 (run-rate revenue) 已達 470 億美元，高於今年稍早的 300 億美元，也遠高於去年約 100 億美元水準。

(圖：shutterstock)

公司同日也發布最新模型 Claude Opus 4.8，並推出具備進階資安能力的 Claude Mythos Preview。該模型目前僅開放少數企業使用，已引發華爾街高度關注。

Anthropic 財務長 Krishna Rao 表示，Claude 已逐漸成為全球企業客戶不可或缺的 AI 工具，公司正持續強化 Claude Code 與 Cowork 等產品能力，讓 AI 工具更強大、更靈活，也更符合企業需求。

Anthropic 在聲明中指出，本輪資金將用於推進 AI 安全性與可解釋性研究，同時擴充算力基礎設施，以滿足 Claude 日益攀升的需求，並擴大產品與合作夥伴生態系。

AI 軍備競賽升溫 大舉擴充算力版圖

隨著 AI 算力競賽白熱化，Anthropic 近月持續擴大算力資源，並降低供應鏈瓶頸風險。

公司點名美光科技 (MU-US)、三星電子 (005930-KR) 與 SK 海力士 (000660-KR) 為關鍵記憶體合作夥伴，希望降低 AI 訓練與推理面臨的供應瓶頸。

此外，Anthropic 最近也與馬斯克旗下 SpaceX 合作，使用 Colossus 1 與 Colossus 2 超級運算叢集 GPU 資源。

Anthropic 同時已承諾未來 10 年向亞馬遜採購超過 1,000 億美元算力資源，涵蓋 5GW 運算能力。公司也與 Alphabet (GOOGL-US)、(GOOG-US)、博通 (AVGO-US) 與 CoreWeave (CRWV-US) 建立合作關係，持續擴張 AI 基礎設施版圖。

AI 巨頭掀 IPO 競賽

隨著 AI 熱潮持續升溫，主要 AI 模型開發商也正加速邁向 IPO。

馬斯克旗下 SpaceX 與 AI 新創 xAI 合併後的新公司「SpaceXAI」，上週已向美國證券交易委員會 (SEC) 提交上市說明書，正式啟動 IPO 流程。該公司今年 2 月完成合併時，估值達 1.25 兆美元。

另一方面，OpenAI 也正準備遞交 IPO 保密申請文件。CNBC 引述知情人士報導，OpenAI 最快可能於今年 9 月上市。