CVS股價崩跌至6年低點 但內部高層卻大筆買進

藥品零售商 CVS Health(CVS-US) 股價崩跌至 6 年低點，但公司內部人士卻持續買進。

CVS 一個月股價走勢



CVS 2 月時發布了令人失望的第四季獲利和財測，這對於 11 月才剛完成轉型收購健康保險商 Aetna 的 CVS 公司來說，這個消息格外令人挫敗。

該公司股價崩跌，今年至週四收盤跌幅 20%，擴大 2018 年已下跌的 10% 跌幅，週四盤中低點達 52.66 美元，觸及 2013 年 3 月以來最低水準。

然而，Aetna 的兩位前董事可能從 CVS 股價暴跌中感受到機會，他們是：Becton Dickinson (BDX-US) 的前董事長兼執行長 Edward Ludwig，以及 Chiquita Brands International 前董事長、總裁兼執行長 Fernando Aguirre。

他們 3 月 1 日合併買入價值 43.2 萬美元的 CVS 股份，而且是他們首次公開市場收購 CVS 股票，這兩人多年來都未曾買過 Aetna 股票。

CVS 沒有回應置評請求，也不回應是否願傳達讓董事對此舉發表評論。

根據遞交給 SEC 的文件，2003 年加入 Aetna 董事會的 Ludwig 支付 233080 美元，買入 CVS 4000 股，每股均價 58.27 美元。Ludwig 目前個人帳戶擁有 CVS 5378 股、另外信託 11079 股。

2011 年成為 Aetna 董事的 Aguirre 則支付 198767 美元買進 3410 股，每股均價 58.29 美元，目前他個人帳戶持股 14322 股，另外其家人持股 668 股。

Ludwig 上回在公開市場買進 Aetna 股票是 2004 年 3 月的事，當時他支付 86290 美元買下 1000 股。Aguirre 上回買進 Aetna 股票則在 2011 年 8 月，當時他支付 10 萬美元買進 2575 股。

分析師看法

《Seeking Alpha》專欄分析師 Daniel Schönberger 認為，從 CVS 利潤下降就可以發現，CVS 面臨越來越多的同業競爭以及瞬息萬變的市場環境。

CVS 營業利潤和毛利潤均下降

因此在收購 Aetna 之後，CVS 的資產負債表有高度債務和商譽，而這在未來幾年內將創造高風險。

但正面來看，CVS 股票有具吸引力的股利收益，且其派息率合理，CVS 也有經濟護城河保護其業務。

同時，CVS 股價目前本益比相當低，而且許多利空因素和恐懼因素已經入價，所以應該是真的物美價廉的股票。