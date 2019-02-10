台股迎開盤：一文抓住春節期間國際5大事+股期商品漲跌幅

週一 (11 日) 台股即將開盤，而在台北股市歡慶新年的假期裡，anue 鉅亨網為投資人整理了以下在新年期間發生的 5 件重磅級國際股市大事，並為投資人統計了美股、指標性期貨商品自 2 月 1 日至 2 月 8 日交易日之漲跌幅。

統計期間為 2/1 至 2/8 日 圖片來源：anue 鉅亨網製表

春節期間國際 5 大事：

1. 習川會可能生變：

中國國務院副總理劉鶴於 1 月 31 日訪美並會晤美國總統川普 (Donald Trump)，川普當時曾表示，希望與習近平在 3 月 1 日貿易戰停火截止日前，再次會晤，但川普已於上週五 (8 日) 改口，稱不會在 3 月 1 日前會見中國國家主席習近平。

而雖然川普已改口，但美中貿易協商仍是在如火如荼地進行當中，中國國務院副總理劉鶴將與美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer)、美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 於 2 月 14 日至 15 日於北京會面，雙方期待在 3 月 1 日之前達成實質性共識。

2. 川普與聯準會 (Fed) 主席鮑爾共進晚餐：

上週一 (4 日) 川普邀請 Fed 主席鮑爾、副主席克拉里達 (Richard Clarida)、美財長梅努欽等人於白宮共進晚餐，Fed 與鮑爾於餐後發表聲明表示，鮑爾與總統川普之會面僅討論最近的美國經濟前景、就業、通膨展望，並未談論到市場最關注的「貨幣政策」與「央行獨立性」。

然而事實上，美國總統川普早已多次在公開場合上，表達對 Fed 持續升息的不滿，川普認為，Fed 的升息政策正在拖累白宮提振經濟之力道，川普更曾於 12 月 Fed 升息前夕，抨擊 Fed 升息是愚蠢的。

市場經濟學家分析，雖然 Fed 聲明表示鮑爾與川普並未討論到貨幣政策前景，但這仍然是降低了 Fed 的央行獨立性，可能給未來的貨幣政策帶來不便，但整體來看，目前市場幾乎已定價 Fed 年內無法升息，據 CME 利率期貨價格顯示，Fed 3 月升息機率為 0%、6 月升息機率為 3.2%、9 月升息機率為 3.2%、12 月升息機率為 2.7%。

3. 亞洲開啟降息潮？印度宣布降息、澳洲拉高降息預期：

上週四 (7 日) 印度央行意外宣布降息一碼，開啟亞太市場降息第一槍，印度央行新任總裁 Shaktikanta Das 在會後聲明表示，由於預期印度通膨率將維持或低於 4% 目標，故宣布降息，未來印度央行的貨幣政策，將努力在通膨預期與經濟增長之前取得平衡。

上週三 (6 日) 澳洲央行亦意外向市場拉高降息預期，澳洲央行總裁洛威 (Philip Lowe) 上週三 (6 日) 發表演講表示，澳洲央行目前調整利率的「可能性並不大」，目前利率前景看起來更均衡，打翻此前市場預期澳洲央行可能在下一次利率會議宣布升息之預期。

洛威表示，若失業率進一步下滑、薪資成長加快，那麼澳洲央行當然有理由升息，但是若失業率上升且通膨成長停滯，甚至降息也是值得考慮的選項，預期澳洲央行利率前景是均衡的，暗示升息機率大幅下降。

市場經濟學家解讀，從印度、澳洲等亞洲 2 大央行的態度來看，主要還是因為 Fed 年內升息可能性低、貿易戰帶來的經濟風險擴大，導致亞太國家貨幣政策聞聲轉向，估計未來若實體經濟需求無法進一步擴張，將有更多央行加入「鴿派」行列。

4. 美元 LIBOR 創史上最大單日跌幅：

上週五 (8 日) 3 個月期美元 LIBOR 創史上最大單日跌幅，終場以 2.697 % 作收，創下 2018 年 11 月 23 日以來的最低水準，顯示市場正在大舉對賭 Fed 可能會調降利率。

由於近期多位 FOMC 票委表示，目前美國經濟發展的可持續性已出現不確定訊號，Fed 需要對升息抱持耐心，並且 Fed 多年來的升息行動，已足以抑制通膨升破 2% 目標水準之風險，顯示 Fed 本輪的升息循環，已走向尾聲。

華爾街分析師亦認為，Fed 於先前 1 月利率會議上暗示暫停升息，是導致 LIBOR 下跌的主因。去年 12 月 20 日，3 個月美元 LIBOR 一度來到十年新高，達 2.82375%。但自從 Fed 表達將暫緩升息、放鬆流動性之後，3 個月 LIBOR 已下跌 13 個基點。

5. Google 母公司 Alphabet 公布財報：

上週一 (4 日) Google 母公司 Alphabet 公布了 2018 年第四季營收，營收與 EPS 皆是優於市場預期，但由於 2018 年資本支出的大幅擴張，導致了營業利潤率自去年的 24% 降為 21%。

Alphabet 在第四季時，花費了 68.5 億美元投資在 Google，高於去年同期的 38.1 億美元，而從 2018 年全年度來看，Google 資本支出年增率高達 80%，達 254.6 億美元，主要投資重點在雲端部門以及其他硬體設備。

Alphabet 同時公布除 Google 以外的其他投資業務，除了雲端服務平台 Google Cloud Platform、雲端服務軟體 G Suite、Google Play 等營收高於預期之外，自駕車 Waymo、智慧健康新創 Verily、高速光纖網路服務商 Fiber 營收則是低於預期。

而 Alphabet 第四季財報中最值得注意的是，Google 核心業務包括 Google 搜尋引擎、Google 其他產品、YouTube 等部門之單位點擊成本 (CPC)，第四季年增率是大幅下滑 29%，上一季則是下滑 28%，連續 2 個季度出現大幅衰退之狀況，也令市場分析師憂慮，Google 向廣告市場的定價能力，可能已經出現衰退。