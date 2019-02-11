本週操盤筆記 (0211-0215)

1. 美貿易代表團訪華，進行新一輪美中貿易協商：

美國貿易代表團由貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer)、美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 領軍，將於 2 月 14 日至 15 日於北京貿易代表團劉鶴等人進行新一輪美中貿易部長級協商，而 2 月 11 日則將先進行副部長級協商。

而此前美國總統川普 (Donald Trump) 於 1 月 31 日在劉鶴訪美時表示，希望與習近平在 3 月 1 日貿易戰停火截止日前，再次會晤，但川普已於上週五 (8 日) 改口，稱不會在 3 月 1 日前會見中國國家主席習近平。

2. 中國 1 月進出口：

本週中國將公布 1 月份進出口數據，而此前 12 月份中國按美元計進口年增率為 -7.6%，而 12 月按美元計出口年增率則為 -4.4%，雙雙創下近 3 年來最大單月降幅。



市場經濟學家表示，第四季中國進出口增速放緩，主要仍然是受制於美中貿易戰的關稅壓力，展望 2019 年貿易前景，整體外部環境壓力仍是較大，中國人行 (PBoC) 在貨幣政策上進一步寬鬆仍有需要。

另一方面，受到中國房市放緩、內部消費力道不足的下行壓力，一些市場經濟學家亦認為，中國政府在 2019 年擴大基礎建設的腳步將需要加快，盼透過拉升內需之方式，以支持經濟前行。

3. 英首相梅伊赴國會報告最新脫歐進展：

週三 (13 日) 英國首相梅伊 (Theresa May) 將赴下議院報告最新脫歐進度；而目前英國脫歐已進入關鍵時程，上週梅伊拜訪了最大在野黨工黨領袖柯賓 (Jeremy Corbyn)，柯賓於會後表示，若梅伊能滿足工黨對於脫歐的 5 項要求，那麼工黨願意支持梅伊。

上週英媒亦報導，傳英國財政部等有關部門正在草擬「無協議硬脫歐」的應對方案，內容包括減稅、下調出口關稅等政策，以防若硬脫歐發生，還能夠藉以支持英國經濟。

4. Fed 多位票委發表談話：

本週包括 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell)、Fed 理事 Michelle Bowman、堪薩斯 Fed 主席 Esther George 等擁有 FOMC 投票權之票委都將發表談話，市場格外關注 Fed 是否將繼續釋放出鴿派預期。

近期 Fed 多位官員已自此前關注升息的鷹派立場轉變，多次強調美國經濟前景已出現放緩，Fed 應該對升息抱持耐心，Fed 主席鮑爾也在 1 月利率會議記者會上強調，Fed 未來升息的可能性已下滑，Fed 應在當前經濟環境下保持耐心。

而整體來看，目前市場幾乎已定價 Fed 年內無法升息，據 CME 利率期貨價格顯示，Fed 3 月升息機率為 0%、6 月升息機率為 3.2%、9 月升息機率為 3.2%、12 月升息機率為 2.7%。