上任來第一次 Fed：鮑爾與川普在白宮「非正式晚宴」討論經濟

彼此隔空對話許久，美國聯邦準備理事會 (Fed) 主席鮑爾週一 (4 日) 與美國總統川普終於見面，共進晚餐。

這是自川普總統提名鮑爾擔任該職位，並對他以及 Fed 進行長達近一年的強烈批評後，兩人首度會面。

Fed 在一份聲明中表示，這是白宮的「非正式晚宴」，「討論最近的經濟發展以及成長、就業和通膨的前景展望。」

晚宴歷時約 90 分鐘，Fed 副主席 Richard Clarida 和財政部長 Steven Mnuchin 也是座上客。晚餐主食是牛排。

按白宮的說法，財長和川普坐在一起，面對 Fed 主席和副主席。(圖: AFP）

大多數總統在任內至少會與 Fed 主席會面一次，有時甚至是多次會面。但即使川普總統過去的批評，大家都不確定鮑爾和川普是否可能以及何時會面。川普總統在週五 (1 日) 提出了邀請。

一位高級政府官員證實了這場會面，並稱這是「兩兩對坐」的方式對談。

這位官員說，「會談沒有特定主題。這是個比白宮橢圓形辦公室會議更非正式的會面。」「他們彼此進行很好的意見交流。」

Fed 的聲明指出，鮑爾對川普提出的言論「與他上週新聞發布會上的言論一致。」據說鮑爾不會討論貨幣政策預期，「只是重申政策路徑將完全取決於經濟訊息以及其對前景代表的意義。」

川普一直高調批評 Fed 升息，包括去年 10 月指稱 Fed「失控」。在 1 月的會議上，Fed 將政策從升息轉向更加中性的立場，至少目前如此。

曾在 11 月表示對提名鮑爾「一點都不高興」的川普總統，自 Fed 政策風向轉變後，就再也沒有對 Fed 的政策發表評論。