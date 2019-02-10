華爾街高喊年初以來的美股反彈將暫停 理由有三

鉅亨網編譯張祖仁 2019年2月10號11點0分

道瓊工業平均指數週五 (8 日) 收盤創下 2019 年首度連 3 日下跌，有些關鍵原因正在導致股市近期的漲勢放緩。

道瓊指數和標準普爾 500 指數在過去 6 週均攀升超過 7%，但美股的漲勢已經暫停。道瓊指數原本會出現今年第一個單週下跌走勢，但在週五尾盤反彈後，全週微漲 0.17%。

以下是三個主要原因：

1. 獲利展望不佳

在 9 年來最佳財報季獲利公布，許多股票上漲後，投資人開始關注本季和未來一年的表現，而 2019 年的企業展望並不樂觀。

華爾街分析師正在大幅削減 2019 年第 1 季的獲利預期，因此對該期間獲利成長的總體預期變為負面。FactSet 的數據顯示，預計獲利平均下降 0.8%，這與 9 月當時分析師認為將成長近 7% 的獲利預期相比有所逆轉。在抱怨低落的企業展望同時也伴隨著強勁的第 4 季數據。

預期的下滑符合摩根士丹利首席股票策略師 Mike Wilson 的觀點，他一直警告獲利衰退。他在報告中表示，「獲利的惡化速度甚至超出了我們的預期。」「過去一個月的獲利修正幅度比預期的更為負面，導致我們認為美國的獲利衰退低谷可能在第 1 季之後才會到來，而且跌幅更深。」

2. 貿易協議不確定性

加劇疲弱的獲利預期的是陷入混亂的中美之間貿易談判。川普總統與中國國家主席習近平之間的會晤不會在 3 月貿易戰停火期限屆滿前舉行。此外，《華爾街日報》報導，美國和中國都還沒有就貿易問題起草協議。如果在 3 月 1 日之前沒有達成協議，那麼美國對中國商品的加徵關稅將會生效。

白宮經濟顧問 Larry Kudlow 週四 (7 日) 表示，在貿易談判中，「雙方有相當大的距離」。

3. 走勢圖顯示反彈太高、來得太快

在技​​術面分析方面，標準普爾 500 指數面臨阻力，因為它接近其 200 日移動平均線 2742 點。這是股票交易者關注的一個關鍵水平，直到 10 月跌落 200 日移動平均線前，股市動能支撐了前三年的牛市反彈。最近的漲勢使標準普爾 500 指數一路攀升至接近 200 日移動平均線，然後再次下跌。