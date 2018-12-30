〈5G商機台廠受惠〉資料傳輸需求增 可望刺激記憶體新一波成長

隨著 5G 明年步入商轉，資料傳輸需求大增，可望顯著刺激記憶體景氣。雖然近期記憶體步入景氣向下循環，但歷經調整後，5G、人工智慧與邊緣運算等帶動科技新浪潮，將帶動 DRAM 與 NAND Flash 需求重回成長，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 等台廠都將因此受惠。

DRAM 近年來受惠資料中心持續建置，伺服器記憶體出貨量大幅攀升，伴隨 5G 商轉產生的大量數據，將需要建置更多資料中心來容納。隨著資料中心需求持續推升，未來伺服器 DRAM 可望成為成長力道最強勁的記憶體領域，研調甚至認為，未來 2 至 3 年內，伺服器記憶體將超越行動式記憶體，成為供需主流。

為迎接伺服器市場未來的強勁成長動能，南亞科今年正式重返缺席逾 5 年的伺服器 DRAM 市場，8Gb DDR4 伺服器產品已獲美系資料中心大廠驗證通過，第 4 季小量出貨，並於明年放量，要全力搶攻伺服器市場，盼明年底前伺服器 DRAM 產品可占整體出貨比重超過 1 成。

除南亞科積極佈局以因應相關需求外，華邦電也不缺席。華邦電總經理詹東義認為，5G、人工智慧與邊緣運算需求增加，將使更多產品智慧化，成為驅動產業的新成長動能，因此對未來市場需求並不悲觀，將持續耕耘品質要求較高的金字塔頂端客戶。

而在 NAND Flash 方面，隨著 5G 帶動智慧家庭、自動駕駛等新興領域持續發展，擁有運算能力的終端產品數量將會明顯提升，可望帶動中低容量 NAND Flash 產品出貨量增加，後市需求動能同樣樂觀可期。