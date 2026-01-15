〈台積電法說〉美國將再蓋數座晶圓廠 魏哲家：買地就是個暗示

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-15 17:14

台積電 (2330-TW)(TSM0US) 今 (15) 日召開法說會，針對媒體近日報導，台積電將在美國增加 4 至 5 座晶圓廠，董事長魏哲家說，由於美國 AI 客戶要求很多產能，台積電必須加速擴產滿足客戶訂單，近日也剛購買第二塊土地，並表明「這是一個暗示，我們需要它」。

台積電2025Q4法說會。(鉅亨網記者魏志豪攝)

魏哲家指出，台積電在亞利桑那廠相當努力工作，當地的良率與缺陷密度已幾乎與台灣相當，美國 AI 客戶也要求很多產能，目前產能非常吃緊，公司也努力縮小供給缺口，預計將在新土地建造多座晶圓廠。

‌



魏哲家看好，亞利桑那州的超大型晶圓廠聚落將幫助台積電提升生產力、降低成本，並更好就近服務美國客戶。

台積電亞利桑那 P1 廠現階段已經量產，採用 4 奈米製程，P2 廠 2026 年進機，2027 年下半年量產，預計採用 3 奈米製程，P3 也已經動工，美國 P4、AP1 現階段在申請中。