〈台積電法說〉美國將再蓋數座晶圓廠 魏哲家：買地就是個暗示
鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM0US) 今 (15) 日召開法說會，針對媒體近日報導，台積電將在美國增加 4 至 5 座晶圓廠，董事長魏哲家說，由於美國 AI 客戶要求很多產能，台積電必須加速擴產滿足客戶訂單，近日也剛購買第二塊土地，並表明「這是一個暗示，我們需要它」。
魏哲家指出，台積電在亞利桑那廠相當努力工作，當地的良率與缺陷密度已幾乎與台灣相當，美國 AI 客戶也要求很多產能，目前產能非常吃緊，公司也努力縮小供給缺口，預計將在新土地建造多座晶圓廠。
魏哲家看好，亞利桑那州的超大型晶圓廠聚落將幫助台積電提升生產力、降低成本，並更好就近服務美國客戶。
台積電亞利桑那 P1 廠現階段已經量產，採用 4 奈米製程，P2 廠 2026 年進機，2027 年下半年量產，預計採用 3 奈米製程，P3 也已經動工，美國 P4、AP1 現階段在申請中。
台積電在美國亞利桑州原先僅有一塊土地，面積約 1100 多英畝，近日新買的土地則約 900 多英畝，台積電先前指出，1100 多英畝不足以支應 6 座先進製程晶圓廠、2 座先進封裝廠以及 1 座研發中心的規劃，因此購買第二塊土地，也為後續佈局增加彈性。
