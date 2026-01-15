鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-15 13:59

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (15) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受惠 5 奈米與 3 奈米等先進製程貢獻，加上匯率與稼動率提升助攻，毛利率一舉衝上 62.3%，營益率也連帶提升，不僅雙雙超過財測高標，更雙雙創高，稅後純益 5057.4 億元，季增 11.8%，年增 35%，每股稅後純益 19.5 元，再締造單季新猷。

台積電去年第四季受惠成本控制、有利的匯率以及產能利用率提高，帶動毛利率達 62.3%，創下歷史新高；全年儘管有產能利用率提升和成本控制措施成效顯現，但部分被不利的匯率和海外晶圓廠稀釋所抵消。

台積電去年第四季營收新台幣 1 兆 460 億 9000 萬元，季增 5.7%，年增 20.5%，毛利率 62.3%，季增 2.8 個百分點，年增 3.3 個百分點，營益率 54%，季增 3.4 個百分點，年增 5 個百分點，稅後純益 5057.4 億元，季增 11.8%，年增 35%，純益率 48.3%，季增 2.6 個百分點，年增 5.2 個百分點，每股稅後純益 19.5 元。

台積電 2025 年全年營收新台幣 3 兆 8090 億 5400 萬元，年增 31.6%，毛利率 59.9%，年增 3.8 個百分點，營益率 50.8%，年增 5.1 個百分點，稅後純益 1 兆 7178 億 8300 萬元，年增 46.4%，純益率 45.1%，年增 4.6 個百分點，每股稅後純益 66.25 元。