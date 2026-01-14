鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-14 10:30

微軟 (MSFT-US) 周二 (13 日) 宣布宣布新措施，將抑制在美國資料中心的用水量，且將自付發電成本，以避免資料中心大量用電導致一般民眾的電力費用上漲。

美國各地政治領袖正敦促加速擴充資料中心的產能與新增發電量，以維持美國在人工智慧 (AI) 領域的競爭力，但地方社區卻愈來愈憂心，這些高度耗電的設施將推升公共事業費率，並大量占用當地的土地、水及其他自然資源。

微軟周二表示，將支付足以涵蓋自身用電成本的電價，並在必要時與地方公用事業單位合作擴充發電量，以支應資料中心需求。

微軟也承諾補充水資源，補充量將超過資料中心實際消耗的用水量，並將開始公布美國各資料中心所在地區的用水數據，以及相關補水進度。

微軟副董事長兼總裁 Brad Smith 在聲明中說：「特別是在科技公司獲利如此可觀的情況下，要求大眾為 AI 帶來的額外用電成本埋單，既不公平，在政治上也不切實際。」

在這家科技巨頭宣布新舉措之前，美國總統川普周一表示，微軟將對自有的 AI 基建計畫進行「重大調整」，以降低資料中心用電成本對美國民眾的影響。

川普在社群媒體上發文說：「資料中心是 (美國 AI 熱潮的) 關鍵…… 但興建這些設施的大型科技公司必須『自付成本』。恭喜微軟，後續還會有更多行動。」

美國今年將舉行期中選舉，而川普正面臨生活成本上升帶來的政治壓力。

CNBC 去年 11 月報導，微軟因地方社區反對，已撤回在威斯康辛州增建資料中心的計畫。

微軟周二表示，作為在威斯康辛州投資的一部分，正在支持一種新的費率機制，防止資料中心的用電成本轉嫁到消費者身上。