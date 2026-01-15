〈台積電法說〉Q1美元營收估季增4% 雙率同步創新高
鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (15) 日召開法說會，財務長黃仁昭表示，受惠先進製程需求持續熱絡，第一季美元中位數營收將季增 4%，續創歷史新高，且毛利率、營益率將同步超越上季數值，雙率再締造新猷。
台積電預估，第一季美元營收 346-358 億美元，依中位數推估，季增 4%，年增 38%，並依美元兌新台幣匯率 31.6 作為基礎，新台幣營收約 1 兆 933 億元至 1 兆 1312 億元，季增 4.5%-8.1%，毛利率 63%-65%，營益率 54%-56%，雙雙超越上季的 62.3%、54%。
黃仁昭說，毛利率提升主要受惠成本控管、生產效率優化以及整體產能利用率提高，同時也持續受到海外晶圓廠稀釋，以 2026 年全年來看，預期今年產能利用率會逐漸提升，3 奈米的獲利表現預計在今年超越公司平均，同時會繼續努力販售公司價值。
黃仁昭也預期，隨著海外生產規模增長，對毛利率的稀釋會從早期 2-3 個百分點，提升至 3-4 個百分點，此外，2 奈米技術也將在下半年稀釋 2-3 個百分點。
