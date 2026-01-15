〈台積電法說〉Q1美元營收估季增4% 雙率同步創新高

‌



黃仁昭說，毛利率提升主要受惠成本控管、生產效率優化以及整體產能利用率提高，同時也持續受到海外晶圓廠稀釋，以 2026 年全年來看，預期今年產能利用率會逐漸提升，3 奈米的獲利表現預計在今年超越公司平均，同時會繼續努力販售公司價值。