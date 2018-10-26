科技龍頭「不爭氣」 美股大反彈只是「一日游」？

隔夜，經歷了此前暴跌的科技股「回血」，帶領美股收盤跳漲， 納指 100 指數創出了七個月最大單日漲幅。

不過，如果觀察盤後行情，也許你會懷疑科技股是在玩「死貓跳」，只是周三暴跌之後短暫的喘息而已，反彈可能無法延續。

昨日盤後交易時段，由於谷歌母公司 Alphabet 和亞馬遜公布的財報令人失望，科技股重演了一場小型的「血洗」行情。

Alphabet 股價盤後一度重挫逾 5%，最低至 1028.77 美元，該股在日內交易時段收漲 4.4%。公司營收年增率增幅 21.5% 遜於預期，EPS 年增率增加 36.5% 好於預期。

亞馬遜（Amazon）日內收盤漲超 7%，但盤後「變臉」，大跌逾 9%。按盤後股價計算，亞馬遜市值在短短幾個小時內一度蒸發逾 700 億美元。與 Alphabet 一樣，亞馬遜的第三季盈利高於市場預期，但營業收入和第四季營收指引均不及市場預期。

Facebook 跌超 2%。奈飛（Netflix）跌超 3%。AMD 日內收跌逾 15%， 盤後再跌 2.8%。蘋果公司（Apple）跌 0.9%。

受此拖累，那斯達克 100 指數勢將創出近十年來最大單月跌幅。一項追蹤該指數的 ETF 價格在盤後時段受累下跌 2.4%。

美股期貨同樣下跌。標普 500 股指期貨跌 0.4%。 那斯達克 E-Mini 股指期貨跌 1.1%。那斯達克 100 股指期貨跌 1.42%。

意味著什麼？

分析師們認為，周四的科技股回升有可能只是周三暴跌的副作用，其中不乏回補帶來的上行動力。市場情緒尚未好轉。

Chantico Global 首席執行官 Gina Sanchez 在接受 CNBC 採訪時稱：

科技巨頭確實是測試市場情緒的試金石，因為它們是領頭羊。我們需要看到這些公司重新建立領導力，這樣才能讓人感覺到近日的股市暴跌是短期的。否則，它可能代表着股市將進入長期的重新定價階段。

為何市場情緒依然沒有恢復樂觀？彭博社援引 Pacific Life Fund Advisors 資產配置部門負責人 Max Gokhman 的話稱，從當日谷歌的財報電話會上可以知道，利潤壓力將是影響股價的更大因素。

摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 認為，確認近期反彈結束的標誌將是標普 500 指數重新打破 200 日均線（2768 點）的關鍵技術位。

Michael Wilson 提醒，由於預期成長股、科技股和可選消費品板塊還會再跌 6%-8% 才能觸底，建議投資者此時不要趁低入場、輕舉妄動，美股下跌盤整還沒有結束。

在這波 10 月的大規模拋售之前，科技股漲勢喜人。亞馬遜當時的年內漲幅高達 53%，Alphabet 漲幅為 14%。然而，最新的拋售潮使得科技股嚴重受挫。FANG 股票走向頹勢。截至目前，亞馬遜累計跌去 11%，Alphabet 跌了 8%。

隔夜道瓊工業指數收盤漲 400.93 點，或 1.63%，報 24984.35 點； 標普 500 指數漲 49.5 點，或 1.86%，報 2705.6 點；那斯達克指數大漲 209.94 點，或 2.95%，收報 7318.34 點。

而在周三，美股遭遇大幅拋售，那斯達克指數創出 2011 年以來最糟糕表現，大跌 4.43%，兩年來首次跌入回調區域。道指大跌 608 點，至 3 個月新低；標普 500 指數大跌 3.09%，創 5 個月新低。美股市值一日蒸發 8.75 兆。道指與標普 500 指數完全抹去今年漲幅。