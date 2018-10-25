美股拋售還沒完 分析師：亞洲受創恐比美國更嚴重

美股重挫，引發全球股災；分析師今 (25) 日示警，這波拋售潮，可能會持續數週，且亞洲受創程度，恐比美國更嚴重。

美國新屋銷售數據疲弱，加上晶片商財測令投資人失望，市場疑慮隨之升溫；週三美股重挫，道瓊工業指數收跌 608.01 點 (2.41%)，至 24583.42 點；標普 500 指數收跌 84.59 點 (3.09%)，至 2656.1 點；那斯達克指數收跌 329.14 點 (4.43%)，至 7108.40 點。

週四亞股倒成一片，上證綜指收漲 0.01%，深證成指收跌 0.21%；南韓 Kospi 指數跌逾 1.6%，日經 225 指數跌逾 3.7%；台股收跌 238.61 點 (2.44%)，至 9520.79 點。

BK 資產管理外匯策略董事總經理 Kathy Lien，週四接受 CNBC 採訪時表示，美國的利率，是在經濟環境有所改善的情況下攀升，亞洲國家則不然。

Lien 指出，相較於美國，亞洲國家經濟成長力道疲弱，且部分國家還得保護自家貨幣，以免受到強勢美元影響。

Lien 稱，「這不是一個擁有成長趨勢的環境，與美國相比，新興市場面臨的壓力，只會更大。」

Lien 強調，「這只是開始」，股市拋售潮可能還會持續數週。

不過，Lien 也說，若民主黨能在期中選舉，贏得參議院多數席次，不僅有助改善當前政治僵局，對亞洲貨幣、全球市場，也是利多。