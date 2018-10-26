〈半導體景氣冷〉繼瑞銀之後 輝達亦遭美銀美林下調目標價

美銀美林分析師週四 (25 日) 下調晶片大廠輝達 (NVDA-US) 的目標價格，由於輝達主要競爭對手 AMD(AMD-US) 在最新財報中指出，繪圖晶片銷售和前景不佳，分析師認為，輝達下半年在 PC 遊戲市場表現可能較不正面。

美銀美林分析師 Vivek Arya 將輝達目標價格從每股 360 美元下調至 300 美元，25 日輝達股價不受影響，上揚 4.23% 至每股 207.84，儘管下修目標價，該分析師仍重申對輝達「買入」的評級。

輝達股價日線走勢圖

Arya 在給客戶的報告中指出，AMD 繳出較疲弱的數據，與較不強勁的 GPU 渠道銷售，該分析師認為，這對輝達 2018 年下半年的 PC 遊戲市場業務可能不是正向跡象。

AMD 為輝達在 PC 遊戲和數據中心 GPU 晶片的最大競爭對手。AMD 於 24 日表示，其運算和圖形部門第 3 季銷售比預期低上 1 億美元，此外，該公司圖形晶片的庫存水平，在零售渠道中仍然處於高位。

儘管如此，Arya 認為，輝達在技術進步的趨勢中，具有重要的地位。輝達在半導體和科技領域有著特殊的投資，涉及人工智慧、遊戲和自動駕駛汽車等。

然而，輝達股價在本月暴跌達 28%，使投資者越來越擔憂晶片行業的基本面。瑞銀分析師 Timothy Arcuri 也在本週將輝達的目標價格從 285 美元下修至 260 美元，並重申輝達的「中性」評級。盧森堡金融機構 BidaskClub 則將輝達評級從「買入」調降至「中性」。

輝達預計在 11 月 15 日美股收盤後公佈今年第 3 財季的財報，第 2 季時每股純益為 1.76 美元，營收 31.2 億美元，表現皆優於預期。

瑞銀亦下調輝達目標價！

本週二 (23 日) 瑞銀 (UBS) Timothy Arcuri 亦在最新研報中，下調輝達 12 個月目標價格從 285 美元下調至 260 美元，並輝達的「中性」評級。

Timothy Arcuri 表示，「雖然看好輝達圖靈 (Turing) 架構的長期增長潛力，遊戲業務的成長週期可能比華爾街預期的要長，但預測市場對輝達 2019 財年 Q1 和 2020 財年 Q2 (2019 年 1 月和 4 月季度) 過高，估計股價將有修正壓力。」