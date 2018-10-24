需求放緩、美中貿易戰延燒 全球科技股市值蒸發1兆美元

Refinitiv 數據顯示，受市場需求放緩、美中貿易戰延燒等因素影響，10 月以來，全球科技股市值，累計蒸發逾 1 兆美元，跌幅約 9%。

近期美股表現疲弱，受歐盟駁回義大利預算草案、沙烏地阿拉伯政治緊張局勢升高等利空因素影響，昨日美股收低，道瓊指數一度重挫逾 500 點。

週二道瓊工業指數收跌 125.98 點 (0.5%)，至 25191.43 點；標普 500 指數收跌 15.19 點 (0.55%)，至 2740.69 點；那斯達克指數收跌 31.09 點 (0.42%)，至 7437.54 點。

亞馬遜、Alphabet、微軟、英特爾等重量級公司，近期將陸續公布財報，市場觀望氣氛濃厚。

根據路透社報導，由 Refinitiv 對全球超過 1700 家科技業者的調查可得知，截至 10 月 23 日，這些企業的總市值為 10.58 兆美元，明顯低於 10 月 1 日的 11.64 兆美元。

自 2013 年以來，全球科技股總市值，成長約 1 倍，成為股市的主要驅動力。

在 10 月拋售潮出現之前，包括 Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix 和 Alphabet 等科技公司，市值已大增約 3.5 倍。

但從 10 月跌幅來看，投資人對科技股的樂觀情緒，明顯轉淡。

Refinitiv 數據顯示，未來 12 個月，科技產業本益比 (P/E) 約 16.5 倍，高於平均值(12.9 倍)。