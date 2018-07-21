補貼退坡引發「蝴蝶效應」超半數新能源汽車企業半年報預虧

隨著2018年上半年車企業績預告的陸續出爐，由於補貼退坡而銷量普漲、利潤普降的新能源汽車產業現狀開始普遍性的顯露出來。

「虧損」、「下降」、這兩個詞成為了今年上半年新能源汽車行業上市公司的關鍵詞。隨著2018年上半年車企業績預告的陸續出爐，由於補貼退坡而銷量普漲、利潤普降的新能源汽車產業現狀開始普遍性的顯露出來。

經濟觀察報記者綜合目前已經公布了半年報業績預告的30余家新能源汽車產業鏈公司來看，補貼退坡引發的連鎖反應已經顯現。除上遊電池材料公司業績預報普遍看漲之外，中下遊公司即動力電池和整車版塊業績普遍預降，30家企業中，有16家凈利潤預報減少。其中，客車行業受到補貼退坡新政的影響最為明顯。

在已經發布業績預報的企業中，比亞迪、海馬汽車、中通客車、安凱客車的利潤均同比下降。其中，作為新能源汽車龍頭的比亞迪（002594-CN）預計上半年歸屬於上市公司股東的凈利潤盈利為3億元-5億元。雖然發展勢頭、銷量同比繼續保持高速增長,但「受補貼退坡影響,包括電動大巴和新能源乘用車在內的新能源汽車業務的整體盈利較去年同期相比有較大幅度的下降。」比亞迪在業績預報中稱。

形成對比的是，中國新能源汽車市場並不弱。中國汽車工業協會（以下簡稱中汽協）近日發布的數據顯示，今年上半年，新能源汽車產銷分別完成41.3萬輛和41.2萬輛，同比增長94.9%和111.5%，上半年表現遠遠好於前幾年。其中，純電動汽車成為車市的一大亮點，產銷分別完成31.4萬輛和31.3萬輛，比上年同期分別增長79.0%和96.0%，其銷量占比76%。

今年是新能源汽車補貼退坡「斷崖式」下降的一年,2016年到2017年,新能源汽車補貼直降40%。「新能源補貼退坡」已成為一個概念體系，其背後還包括國補和地補全面調低、技術門檻提高、產品結構調整等諸多因素的共同作用。而很多企業為搶占市場，采取自掏腰包補貼退坡之後的落差，並以「新車補貼後全國統一指導價」和「三年半價回購」的方式，吸引消費。這些都令新能源汽車在高增長的風光之下，難掩利潤同比下滑的壓力。曾經以補貼換得一時可觀盈利的車企，其利潤危機開始更為清晰的顯現。

對於下半年的新能源市場，中汽協預測極為樂觀「其內生動力仍將維持，新能源汽車在下半年將會是一個比較好的發展，全年產銷將超過100萬輛。」但業界卻並不這麽看。蔚來資本合夥人張君毅稱，無論是上半年新能源企業的財報來看，還是下半年市場預期，整體市場並不那麽樂觀。隨著外資品牌的加入，新能源汽車產業鏈上的業績還將繼續分化。「產品結構調整加劇，動力結構調整也在加速是市場的特點之一。而隨著新能源汽車股比完全放開，會有更多的外資車企在中國市場布局新能源。」張君毅對經濟觀察報記者表示。初步判斷，以新能源汽車零部件為業務的上市公司業績可能逐步轉好，但整車企業可能受到沖擊，而整體市場仍受到補貼的強烈影響，未來走勢難以明確判斷。

財報大面積「亮紅燈」

電池材料、動力電池和整車企業，構成了新能源上中下遊產業鏈。從2018年上半年的業績預報來看，中下遊正承負著越來越大的利潤壓力。從市場和財報來看，在下遊的客車行業受到補貼退坡新政的影響最為明顯。

目前上市的客車企業中，出現了盈利大面積減少的情況。其中，安凱客車（000868-CN）在業績預報中稱，預計上半年公司的凈利潤為虧損1.36億元-1.5億元，較之去年同期虧損幅度繼續擴大，變動幅度在-421%至-372%之間。而中通客車（000957-CN）上半年凈利潤較之去年同期下降40%-50%。比亞迪也宣布預計2018年上半年，公司的凈利潤將下降70%-80%，凈利潤預計為3億元-5億元。這幾家企業都在公告中表示，「受新能源政策影響」，導致公司產品銷售規模下降。

實際上，從銷量變化也可以看出補貼的強大導向作用。據媒體統計，今年6月份也即補貼退坡後第一個月，國內6米以上（國家補貼針對6米以上）新能源客車共銷售4463輛，同比下降50.84%，環比下降63.19%。而在前一個月，在補貼退坡前夕的5月份，全國共銷售6米以上新能源客車12123輛，同比大增354.56%，環比增長105.23%。

在乘用車行業，盈利也並不樂觀。比如江淮汽車（600418-CN），其一季度凈利潤2.09億元，同比下滑23.46%，上半年預計也並不樂觀。造成這種結果的原因是，在補貼退坡之後，為避免市場斷層，車企自掏腰包進行補貼。除置換補貼之外，「三年半價回購」的營銷策略亦在市場上不斷出現。而北汽新能源和奇瑞，在某些產品上，自上市起就打出了「新車補貼後全國統一售價」的招牌，擺脫補貼退坡的影響。

上遊的動力電池企業的業績下降也出現了擴大化。目前，有80家鋰電概念股發布了2018年中報業績預告，其中有20余家企業上半年利潤預計同比大幅下滑。其中，堅瑞沃能（300116-CN）預計上半年的凈利潤為虧損15.43億元-15.48億元，較去年同期下降342%-421%。這家動力電池出貨量曾是排在國內前三的企業，在今年上半年突然出現了巨額的債務問題。

上半年的凈利潤同比下降90%-60%的*ST尤夫（002427-CN）在公告中表示，鋰電池業務板塊受到國家新能源汽車補貼下調、行業景氣低及開工率不足的影響，鋰電池業務的收入大幅下降並出現了虧損。

在整個新能源汽車產業鏈條中，上遊的電池材料類、磁性材料類企業在行業快速發展中，大部分業績實現增長。其中，華友鈷業（603799-CN）、贛鋒鋰業（002460-CN）、天齊鋰業（002466-CN）、寒銳鈷業（300618-CN）等多家材料類公司凈利潤增長明顯。寒銳鈷業在上半年凈利潤增長了282%-312%，盈利區間預計為5.19億元-5.6億元。寒銳鈷業表示，業績預測與往年相比有較大提升，主要是由於三元鋰電市場需求量加大，公司鈷產品量價齊升。

行業劇變前夜

今年2月，財政部等四部門聯合發布《關於調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，提出新能源汽車補貼的新方案。

新政的推出，使得新能源汽車在產品結構和動力結構上均進行了調整。首先，表現在鋰電池出貨量的大幅提高。數據顯示，2018年5月，新能源汽車市場完成鋰電池裝機量達4.5GWh，同比勁增181%；與4月相比，絕對裝機量增加0.81GWh，環比增長21.87%。累計來看，2018年1-5月，新能源汽車市場累計完成鋰電池裝機量12.7GWh，同比增長199%。補貼新政帶動了高密度三元鋰電需求量的增加。

此外，車型結構也在優化。在業界看來，此前北汽新能源雖然在純電市場領跑，卻過於依賴國民廉價車EC。隨著新補貼政策的實施，EC180退出市場，微型電動車進入市場冷淡期。高續航的產品開始快速增長。以上汽集團銷量為例，今年上半年，上汽新能源汽車累計銷售44375輛，同比增長232%，主力車型榮威 Ei5、榮威 ei6、榮威eRX5，皆為15萬元以上的高續航車型。2018年下半年，在雙積分制倒逼下，行業正在從自主為主導、以A00車等小車放量為主，轉化為以一線自主和合資品牌車型為主導的市場格局。

張君毅分析稱，今年下半年，隨著宏觀經濟增長放緩，新能源汽車增長速度可能會出現下降的趨勢。增程式電動和插電式混合動力在政策層面飄忽不定，下半年，對增程式電動車可能會提出更高的技術要求。在業界看來，隨著新能源汽車產銷基數的不斷增長，維持高增速將愈發困難，面向大眾的主流車型的推出成為關鍵；再加上，隨著補貼持續退坡以及新增產能的不斷投放，產業鏈價格戰將會加劇。

另外，自7月28日起，新能源車領域外商股比和外商合資數量要求將正式取消。目前，特斯拉（Tesla）已與上海簽署了純電動車項目投資協議，將在臨港獨資建設特斯拉超級工廠，規劃年生產50萬輛純電動整車。福特與眾泰合資生產的電動車，江淮與大眾合資生產的電動車，預計都會在近一年時間中上市，中國新能源汽車市場格局將可能在最近一年的時間中出現劇變。

據某車企高層統計，在2025年之前，僅大眾、福特、日產、奔馳、寶馬這五個跨國品牌就將有141款電動汽車投放中國市場，中國本土新能源汽車將面臨前所未有的挑戰，而盈利「紅燈」只是一個開始。

來源：經濟觀察報; 記者/張煦

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