全球電動車銷量逆勢增24% 歐中領跑、北美低迷

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-15 09:00

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市場研究公司 Rho Motion 週二表示，6 月份全球電動車和插電式混合動力車銷量年增 24%，顯示中國與歐洲轉向電動車的趨勢仍持續成長。

全球電動車銷量逆勢增24% 中歐領跑、北美低迷。(圖:shutterstock)

Rho Motion 的數據經理查爾斯 · 萊斯特（Charles Lester）表示，儘管如此，美國電動車的銷量本月下降了 1%，在總統川普的支出法案比預期更早削減稅收抵免後，預計今年的銷量將難以回升。

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萊斯特表示，北美市場也受到加拿大銷量放緩的影響，首次落後於「世界其他地區」，其中包括東南亞、南美和中美洲等新興市場。

全球汽車製造商在美國這個全球第二大汽車市場面臨 25% 的進口關稅，導致許多車廠撤回了對 2025 年的展望。

在歐洲，德國與西班牙等主要市場對零售與車隊買家的補貼措施，加上平價電動車的選擇日益增加，預期將在今年下半年持續支撐電動車銷售。

儘管歐洲車廠如福斯（Volkswagen）與雷諾（Renault）生產了一些最成功的小型電動車，但萊斯特表示，包括比亞迪的中國品牌正逐漸在歐洲市場佔據一席之地，並推動新興市場的成長。

Rho Motion 的數據顯示，6 月份全球純電動車和插電式混合動力車銷量增至 180 萬輛；中國銷量較去年同期增長 28%，達到 111 萬輛；歐洲銷量增長 23%，約 39 萬輛，而北美銷量下降 9%，超過 14 萬輛。世界其他地區的銷量則猛增 43%，超過 14 萬輛。