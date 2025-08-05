鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-05 23:00

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綜合外媒周二 (5 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 在歐洲主要電動車市場的銷售持續低迷，市占進一步被中國電動車製造商比亞迪 (01211-HK) 蠶食。最新數據顯示，特斯拉 7 月在德國和英國的銷售分別年減逾 55%，而比亞迪同期銷量則呈現爆發式成長。

馬斯克頭痛！特斯拉7月歐洲銷售不振 比亞迪逆襲急追(圖：REUTERS/TPG)

英國汽車製造商與貿易商協會 (SMMT) 數據顯示，特斯拉上月在英國新車註冊數降至 987 輛，較去年同期的 2,462 輛大減近 60%。德國聯邦交通管理局 (KBA) 則指出，特斯拉 7 月在德國銷量下滑 55.1% 至 1,110 輛，今年前七個月累計銷量降至 1 萬輛，年減 57.8%。

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相較之下，比亞迪在這兩個市場的銷售大幅躍升，7 月在英國銷售 3,184 輛，年增超過 4 倍；在德國則年增近 390%，並在當地今年第三度超越特斯拉，進一步鞏固其在歐洲市場的地位。數據顯示，比亞迪在英國的市場占有率已達 1.91%，僅比特斯拉低 0.1 個百分點。

在法國，作為歐洲第三大電動車市場，特斯拉 7 月銷量下滑 27%，今年前七個月累計銷量則年減近 40%。歐洲汽車製造商協會上月數據顯示，特斯拉已連續六個月在歐洲失去市占。

特斯拉曾將今年初的銷售疲軟歸因於 Model Y 產線改造導致的製造中斷，但隨著該車型的產量回升，銷售頹勢仍未改善，市場也愈發擔憂執行長馬斯克爭議性的政治言論與與川普政府的密切關係損害品牌形象。馬斯克先前警告，公司未來幾季將面臨「艱難時期」，除了歐洲競爭加劇外，美國電動車聯邦稅收抵免的到期與關稅上升也恐進一步施壓營運。