130%！比亞迪出口暴增震驚業界 2025年底有望終結奇瑞冠軍神話

2025-08-12

最新數據顯示，比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 在今年前 7 月的單月出口量到達 8 萬輛左右水準，這一成績讓多數車廠感到意外。

（圖：Shutterstock）

根據中汽協周一 (11 日) 公布的數據，今年前 7 月中國整車出口前十大企業中，奇瑞出口量 66.7 萬輛，年增 7.3%，佔總出口量的 18.1%，比亞迪成長則最為顯著，出口量年增 130% 至 55.3 萬輛。

業內專家指出，比亞迪用數年就走完奇瑞數十年的全球化征途，這種「壓縮式成長」具有一定顛覆性，恐重塑全球汽車業格局。市場聲音認為，參照當前增速，若今年下半年比亞迪保持該增速，年底可望取代奇瑞成為自主車廠出口新冠軍。

從今年前 7 月整體數據來看，中國汽車產量與銷量累計完成 1823.5 萬輛和 1826.9 萬輛，分別年增 12.7% 和 12%，汽車業在拉動內需、促進消費方面作用顯著。上月汽車產銷數據則分別為 259.1 萬輛和 259.3 萬輛，分別季減 7.3% 和 10.7%，但分別年增 13.3% 和 14.7%。

中國汽車工業協會副秘書長陳士華指出，7 月是車市傳統淡季，部分廠商安排設備檢修，產銷節奏放緩致季增率出現季節性回落情況，但以舊換新政策效果持續顯現，行業整治「內捲」有進展，新車型不斷投放，助力車市年增率有所成長。

此外中國 7 月乘用車產量與銷量分別為 229.3 萬輛和 228.7 萬輛，分別年增 13% 和 14.7%。中國今年前 7 月乘用車產銷分別為 1583.8 萬輛和 1584.1 萬輛，分別年增 13.8% 及 13.4%，中國品牌乘用車上月銷售 160.4 萬輛，年增 21.3%，佔乘用車銷售總量的 70.1%，銷量佔有率比一年前提升 3.8 個百分點。今年前 7 月銷量為 1087.3 萬輛，年增 24.4%，銷售量佔有率為 68.6%，較一年前上升 6.1 個百分點，因自主車廠新能源路線「多線並舉」和高端車市場突破。

商用車方面，7 月產銷雖較 6 月明顯下滑，但仍維持兩位數年高成長。中國 7 月商用車產銷分別為 29.8 萬輛和 30.6 萬輛，季減 15.8% 和 17.1%，但分別年增 16.3% 和 14.1%，其中貨車和客車產銷較上月均下降，較去年同期有不同程度成長。

新能源汽車方面，7 月新車銷量達汽車新車總銷量的 48.7%，國內銷量佔比達 51.4%，為去年 12 月以來首次重回 50% 以上高點。