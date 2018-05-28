本週操盤筆記 (0528-0601)：

一. 美國聯準會 (Fed) 公布經濟褐皮書：

本週 Fed 將公布最新一份的經濟褐皮書，對美國經濟的前景展望作出全新描述，此前四月份的 Fed 經濟褐皮書多次談論到「關稅壁壘」之議題，並直言全球性的貿易戰氛圍，是全球經濟風險的一大隱憂。

二. 各國公布 5 月份製造業 PMI 終值：

包括中國、日本、法國、德國、歐元區等重要經濟體，都將於本週公布 5 月製造業 PMI 終值，其中又以歐元區狀況最值得關注，因近期歐洲經濟數據表現較為疲軟，如第一季歐元區 GDP 增長率即創下一年半來新低。

歐洲經濟數據的疲軟，也已明顯拖累歐元表現，目前一些市場經濟學家預期，歐洲央行 (ECB) 可能再次延後達成 2% 的通膨目標。

三. 美國「非農週」再次來襲：

本週又是眾所矚目的「非農週」，目前市場預期，美國 5 月失業率仍將落在 2000 年來最低水準 3.9%，同時更預期 5 月新增非農人數上看 19.0 萬人，超越前月的 16.4 萬人，勞動力市場將是更為緊俏。

主流市場經濟學家意見認為，美國失業率已落在 3.9%，再進一步往下探的空間已然相當狹小，再加上 JOLTS 職位空缺數亦屬高檔，估計美國薪資成長率將進一步加速，由薪資所帶動的「薪資增長型通膨」，將準備到來。

四. A 股正式納入 MSCI：

A 股入摩將於本週五 (6 月 1 日) 正式生效，據 MSCI 全球市場指數 (MSCI ACWI Index) 公布，A 股入摩將納入 234 檔個股，並且新納入的 A 股將分別佔據 MSCI 中國指數 1.26% 權重、佔據 MSCI 新興市場指數 0.39% 權重。

據調研機構統計，伴隨 A 股入摩效應，估計 2018 年 A 股將帶入 180 億美元的全球資金流入。