媒體：中國將有條件批准高通收購恩智浦

華爾街日報援引知情人士消息稱，中國政府將在未來幾天有條件地批准高通對荷蘭恩智浦的收購，這將是中美貿易戰緩和的又一重大進展。

該報稱，中國反壟斷部門下周將與高通的法律團隊舉行會晤，敲定最後細節。中國最終可能會附加若干條件，監管層擔心此次合併將對中國的行動支付行業造成負面影響。

審核背後的中美交鋒

一個多月來，中國對高通併購恩智浦的審核與中美貿易戰的起伏密切相關。

4 月 16 日，美國商務部周一宣布，禁止美國公司向中興銷售電子技術或通訊元件，為期 7 年。

4 月 19 日，中國商務部隨即做出反擊，表示正在審查高通和恩智浦併購案，二者合併可能對市場產生負面影響。

5 月 20 日，在中國副總理劉鶴率代表團赴美磋商之後，中美發表聯合聲明宣布停止貿易戰，雙方同意有意義地增加美國農產品和能源出口，美方將派團赴華討論具體事項。

而在此之前，中美雙方就互相釋放善意。5 月 13 日，中國監管機構已重新啟動對高通收購恩智浦半導體一案的反壟斷審核，恢復此前因中美貿易糾紛而實際陷入停滯狀態的審核工作。

當天晚些時候，川普也發推文表示，願意為中興通訊提供一條快速恢復業務的途徑。在中國已流失了太多工作崗位，他已指示商務部完成這項工作。

與此同時，高通公司也在積極與中國合作。本周，高通宣布與百度、網易等多家中國企業達成合作，第一時間將前沿技術分享給中國企業。高通總裁阿蒙昨天還表示，高通公司珍視與貴州的合作，希望與貴州攜手把華芯通項目做得更好，使之成為中美兩國產業合作的一個典範。

高通收購恩智浦：半導體史上最大收購

2016 年 10 月，高通宣布斥資 380 億美元收購恩智浦公司，包括債務在內，高通的收購成本將高達 470 億美元。這筆收購將是半導體行業歷史上規模最大的一筆交易，能夠幫助高通成為快速增長的汽車晶片市場的領頭羊。

高通原本希望 2017 年內完成收購交易的相關審核程序，但是去年在歐盟不斷碰壁。去年 6 月，歐盟委員會啟動審核流程，並宣布將在 10 月 17 日給出審核結果，但期間兩次暫停審核。到了 11 月，歐盟委員會又表示，審核推遲到 2018 年。

到了今年 1 月，歐盟委員會終於通過了審核。這也意味著，美國、俄羅斯、歐盟、韓國等 8 個主要國家或地區的市場監管機構都批准了這樁收購案，僅剩中國商務部還未做出決定。

而值得注意的是，根據收購協議，高通收購恩智浦的交易可以自動延期兩次，在今年 1 月，第二次延期條款就已經觸發，將交易延期至今年 4 月 25 日。不過如果屆時交易還未完成，雙方也可能會繼續延長截止日期。

『新聞來源／華爾街見聞』