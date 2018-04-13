台灣主要報紙重要財經新聞 2018年4月13日

金管會昨（12）日公布第 1 季股市大戶人數，在市場震盪下，上市櫃市場人數都比去年第 4 季減少，合計季交易金額 1 億元以上的大戶人數比去年第 4 季少 2,179 人。市場人士分析，可能跟市場波動大有關。

被動元件缺出新高峰？科技業下游的組裝廠近來已開始傳出斷鏈危機，還有廠商為補足被動元件的供應缺口，追料追到韓國的三星電機（SEMCO）去。仁寶總經理陳瑞聰昨（12）日表示，這不是傳說，「現在就已經有人斷線了！」

政府再端留才利多！立院經委會昨初審通過《產創條例》修正案，員工取得獎酬股票後，持有且繼續任職逾 2 年，可以取得時價格或賣出時市價中，擇「較低者」課徵個人所得稅，持股額度上限為 500 萬元。



聯合報

綠委促深澳重啟環評

主計總處：廠商開始調薪了

員工股票轉讓 可擇低計稅

經濟日報

台股大戶變少了

大立光上季 EPS 29.96 元 7 季來最差

台幣貶 爆 18 億美元大量

蘋果日報

華碩 ZF5 開賣「性價比漂亮」

老虎證券違法登台 金管會移送檢調

分析師：愛瘋 AR 優勢被 OPPO 趕上

中國時報

大陸宣布 4 月 18 日台海實彈軍演

房市首季開紅盤 三大區續熱

敘利亞危機 激化中東衝突

工商時報

被動元件缺出新高峰 組裝廠要斷鏈了

聯準會暗示 加快升息腳步

i9 零組件拉貨潮 提前到 5 月

自由時報

IMF 主席促中國 停止一帶一路蚊子基建

挺中小企業 賴揆：不會米缸沒米

景氣復甦》今年前 2 月均薪 創 18 年新高



