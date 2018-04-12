董事改選火熱 台新金、寶佳候選名單出爐 台新提滿7席

台新金 (2887-TW) 今(2018)年股東會將進行董事改選，與寶佳的大戰一直備受矚目，而董事候選人名單今 (12) 日截止登記，台新金晚間宣布提名董事長吳東亮等 4 席董事、3 席獨立董事候選人，提滿 7 席；而寶佳則提名 2 席法人董事、1 席獨董。

台新金董事會原本共有 9 席董事，包括 6 席一般董事、3 席獨立董事，為了防堵寶佳，台新金 3 月 20 日董事會通過將一般董事縮減為 4 席、獨立董事維持 3 席，全體董事席次從 9 席降為 7 席。

台新金將於 6 月 8 日舉行股東會並進行董事改選，今天董事候選名單截止登記，台新金提名吳東亮、翔肇公司代表郭瑞嵩、台灣石化合成公司代表吳澄清、明淵公司代表王自展等 4 位董事候選人。

獨立董事則提名 3 席，分別為：經濟部前部長林義夫、眾信聯合會計師事務所聯合執業會計師張敏玉、花旗銀行前董事長管國霖，代表台新金角逐獨立董事。

而寶佳部分，提名 2 席法人董事、1 席獨董，其中，寶佳集團少東林家宏、寶佳資產管理公司策略長吳素秋出任法人董事代表人，曾任台新金風控長的林景聰則被列為寶佳提名的獨立董事。

台新金原有 9 席董事，以股東會出席率 90% 概算，選上 1 席董事至少得持股 9%；董事席次降到 7 席以後，選上一席平均得持股 11.3%。

台新金董事提名名單提滿 7 席，公司派目標應是希望 7 席全上，但是寶佳來勢洶洶，據了解，寶佳資產管理目前已持股台新金控 9.6%，而林家宏的源通投資持股逾 2%，恐怕能搶下一席董事席次。