長亨獲利衰退5成後 今年樂觀看高毛利航太零組件訂單放量

航太發動機零組件廠長亨 (4546-TW) 公布去年稅後純益 1.22 億元，年減 53%，每股純益 (EPS)3.59 元，不過，展望後市，隨著原料鍛件缺料情況將獲得緩解，加上高毛利新發動機 Leap 零組件訂單放量明確，樂觀看待後市。

由於去年正值新、舊款發動機交替出貨時期，再加上全球鍛件供貨不及，造成長亨去年合併營收 17.46 億元，年增幅僅 3.87%，同時，營業成本大增導致全年營業毛利反而衰退 30.59% 至 3 億元，毛利率 17.2%，年減 8.55 個百分點。

長亨也指出，依據會計研究發展基金會最新函釋，部分交易應依最新專業意見改採淨額處理，重編財務報告，儘管過去 5 年營收認列因此減少，但對淨利和股東的盈餘分配金額並無影響。

不過，展望後市，長亨指出，具備較高毛利的 GE9X 熱段高壓擴散器和 Tole 下半年起至明年可望逐步放量，將成為未來營收及獲利成長動能。

而在飛機發動機燃燒段機匣、飛機發動機渦輪段機匣的新產品上，長亨也預期有望取得國際航太大廠更多訂單。

另一方面，長亨新廠預計明年首季正式投產，主要負責 LEAP 發動機鈦合金複材導流葉片模組及迎風前緣葉片組模組，也成為下一波成長利器。

長亨目前擁有台灣 4 座專製廠區，具備高門檻技術並通過 40 項航太級特殊製程認證且獲得 NADCAP(國際航天和國防工業供應商認證體系) 頒發具專業技術績效維持與重要成就表徵旗幟，主要生產飛機發動機風扇段葉片、飛機發動機壓縮器及飛機發動機高壓擴散器及沖壓成形產品，已進入全球最暢銷窄體客機發動機 CFM56 系列、新世代發動機 LEAP 的供應鏈。

長亨技術能力可生產製造飛機發動機近 70% 的關鍵零組件，與全球航太前三大的法國 Safran 集團、美國 GE 以及勞斯萊斯皆有合作，是國際發動機領導品牌法國 Safran 集團及美國 GE 等公司 Tier 1 長期發動機關鍵零組件合作廠商。

長亨原本以風扇段葉片、低壓壓縮器模組為主要產品，近年來陸續成功開發並量產高端關鍵零組件，如 GE9X 熱段高壓擴散器 (應用於波音 777x) 和 LEAP 發動機專用的低壓渦輪外襯組供應商 (Tole)，是目前全球能夠量產 Tole 的唯一廠商。