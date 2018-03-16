摩根大通：未來3年 經濟衰退風險增至72%

摩根大通認為市場正在邁入經濟周期的中期，投資者應該需要為經濟將進入衰退做準備，而經濟衰退的風險，在未來 3 年可能會增長至 72%。但目前仍不需退出股票投資，可再進行觀望一段時間。

僅管經濟衰退可能性增加，目前摩根大通然推薦週期性的投資組合，例如對股票投資的比重超過債券和信貸，但跨資產策略師 John Normand 和美國資深經濟學家 Jesse Edgerton 周四在報告中指出，如果未來 12 個月內，經濟衰退的可能性上升至至少 30％，那麼客戶應該重新考慮投資組合。

摩根大通預測的未來 3 年經濟衰退的可能性

由於近期經濟指標相對樂觀，摩根大通預計明年的經濟衰退概率為 18％，但未來兩年可能增長到 52％，未來三年增長 72％。Normand 和 Edgerton 表示，若出現以下指標，則會降低風險性投資，如 S&P 500 指數達到預期中的高點 3000 點，或是聯準會進行 4 次升息以上。

摩根大通指出，大多數市場已顯示出中期的特徵，例如股市表現優越並繳出高於水平的回報，新興市場資產表現優於已開發市場，基本金屬領先貴金屬。但摩根大通目前並不會急於撤出較具風險的投資，他們將等待更多經濟陷入衰退的信號。

不同資產在不同經濟周期的表現

在晚期循環進行投資為困難的決定，太快退場會錯失在最後一兩年經濟擴張中賺錢的機會，而太慢退場，則會使投資者面臨經濟進入衰退時的市場高度波動。

摩根大通報告指出：「根據循環進入晚期，投資組合將有實質性的轉變，我們將減少持有股票或信貸，選擇持有新興市場資產而不是已開發市場資產。」

根據摩根大通的分析，中期時可投資以下產業：

新興市場股票（每季平均收益 + 6％）

科技股（+ 6％）

小型股（+ 5％）

金融股（+ 4.7％）

金屬和礦業股（+ 4％）

基本金屬期貨（+ 3.6％）

新興市場主權債（+ 3.5％）

高收益信貸（+ 2.6％）

晚期循環最高的投資回報：

公用事業（+8.8％）

能源期貨（+7.7%）

能源股（+ 6.7％）

貴金屬（+ 4.9％）

TIPS（+ 3.2％）

美元現金（+ 2.4％）