橋水Dalio：債券「已過頂點」美國面臨經濟衰退風險

橋水基金的創辦人 Ray Dalio 周一在 LinkedIn 文章中表示，債券市場已經過了高峰，未來 18 至 24 個月內，美國經濟衰退的風險正在上升。

全球最大的對沖基金經理 Dalio 表示：「我們不知道我們距離股市和經濟的頂端還有多遠，但很顯然地，債券市場已過頂峰。」

在借貸成本可能上升的壓力下，S&P 500 指數在上週繳出兩年來最差的表現，股票市場的壓力來源為，債券殖利率的上升，以及通膨上揚的前景，而在上週近 3000 億美元的支出法案通過後，聯準會將面臨越來越大升息壓力。

Dalio 寫道：「我們正處於循環周期中的一個時間點，在此時間點，央行實施正確的貨幣政策是很困難的，要取得平衡很困難。」

僅管許多投資者都專注於美國在 2018 年的潛在經濟力量，Dalio 表示，他更關心 2019 年和 2020 年 (下一屆總統大選時期)，他認為在下一次大選前，應該要探討經濟衰退的可能性。

在上個月的世界經濟論壇，Dalio 預測，Fed 貨幣緊縮政策將加快，他認為經濟體系正在成長周期的最後階段，在未來兩年內還有成長空間。他同時表示，目前的經濟情況，對於股票是好事，但對債市不利，而在現在這種環境，擁有現金感覺有點愚蠢。