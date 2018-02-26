德銀：攀升的通膨與升息 恐在3年後導致美國經濟衰退

德意志銀行的全球首席策略師指出，勞動力市場緊繃、處於商業周期後期、美元走低與油價上漲等種種因素顯示，通膨正在上升，透過歷史數據分析，德銀認為，在通膨持續攀升的情況下，美國可能在 3 年後進入經濟衰退。

根據財經部落格《zerohedge》整理，德意志銀行的全球首席策略師 Binky Chadha 提供的通膨對股票市場影響的看法為以下：

1. 從定價與成本角度來看，較高的通膨將如何影響利潤率，取決於價格對應工資以及其他投入成本的相對優勢。這取決於變動與固定成本的相對重要性，以及企業能夠在多大程度的成本壓力下上，提高生產力。通膨不會憑空發生，導致通膨上漲的因素很重要，當這些因素反映出強勁的增長時，不僅意味著銷售額將增加，而且來自固定成本的經營槓桿，可以提高利潤率並擴大對營收的影響。

企業成本與工資通膨為相關聯的，工資通膨通常會較高

2. 通膨本身並不是終結牛市的主要原因，整體經濟成長也一樣重要，若成長情況良好，則通膨也可能是良性的。最重要的關鍵在於，聯準會如何因應通膨。

攀升的工資通膨通常會伴隨著上升的 S&P 500 指數利潤

3. 資產管理公司 Investec 指出，紐約聯準會的潛在通膨指標 (UIG) 在 1 月升至 3.00％，為 2007 年以來的最高水平，12 月時此數字為 2.94％。UIG 與通膨核心指標相比，更能預測通膨走向。

潛在通膨指標持續上升

4. 聯準會的貨幣緊縮政策為牛市終結的跡象，過去歷史顯示，當 Fed 進行緊縮政策往往會以經濟衰退做結尾，過去 11 次貨幣緊縮政策中，有 9 次造成經濟衰退。

Fed 的貨幣緊縮政策，通常在經濟衰退下結束

德意志銀行認為，通膨為經濟衰退的指標之一，而就過去歷史數據分析，平均在通膨攀升 3 年後，經濟會進入衰退期，因此，很可能在 2020 年會進入經濟衰退。但德銀指出，Fed 的政策，對於經濟衰退真正發生的時間點，有很大的影響性，在二戰過後，美國大部分的經濟衰退，都是因為 Fed 升息所造成的。