谷歌母公司首個AI晶片投資

摘要：由谷歌母公司 Alphabet 的風險投資部門－－Google Venture（GV）領銜，初創公司 SambaNova System 獲得 5600 萬美元的 A 輪融資。這是 GV 首次對人工智慧晶片公司進行投資。截止發稿，周四谷歌母公司 Alphabet 股價上漲 0.21%，報 1151.27 美元。

據美國媒體 CNBC 報導，由谷歌母公司 Alphabet 的風險投資部門－－Google Venture（GV）領銜，初創公司 SambaNova System 獲得 5600 萬美元的 A 輪融資。SambaNova 是一家生產計算機處理器以及人工智慧和數據分析軟體的公司。這是 GV 首次對人工智慧晶片公司進行投資。

近幾年穀歌非常重視人工智慧，從去年開始，谷歌 CEOPichai 就不斷強調人工智慧的重要性，稱谷歌的發展方向已經從「mobile first」 轉變到「AI 第一」上，但是新成立的 GV 對投資人工智慧硬體公司一向非常謹慎。GV 合夥人 Munichiello 對 CNBC 說，（SambaNova）的時機非常好..... 有些更大的公司的已有產品對 AI 的未來並不合適。

近年來 AI 晶片一直是各大科技公司明爭暗鬥的對象。2016 年穀歌宣布已經製造出可以快速訓練 AI 模型的晶片－張量處理單元 TPU，以對抗英偉達的 GPU。老牌晶片 CPU 巨頭英特爾併購了 AI 晶片初創公司 Nervana。

在收購 AI 初創公司方面，谷歌也位列各大科技公司榜首。據媒體 Venturebeat 報導，人工智慧初創公司的併購案已由 2013 年的 22 個增加到 2017 年的 115 個。從 2012 年至今，谷歌併購的 AI 公司最多（14 個），蘋果公司位居第二。

SambaNova 總部位於加州的 Palo Alto，成立於去年 11 月，擁有 50 名員工，其創始人包括兩位斯坦福大學的教授和一位前甲骨文公司高管。創始人之一 Olukun 表示，SambaNova 的重點領域不止人工智慧模型訓練，其基礎架構將能夠適應其他類型的計算，包括快速查詢數據庫。

目前這家初創公司還沒有第一代晶片，但已與潛在客戶以及公共雲提供商進行了談話。除了 GV 以外，其他參與投資的公司包括 Walden International，Redline Capital 和 Altantic Bridge Ventures 。

截止發稿，周四谷歌母公司 Alphabet 股價上漲 0.21%，報 1151.27 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』