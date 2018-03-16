上任後首提聯準會 白宮新晉首席經濟顧問警告：升息別過頭

摘要：成為川普的首席經濟顧問後，Kudlow 首次提到聯準會，說」我希望他們別做過頭「。此前德銀和高盛經濟學家均警告今年可能升息五次。媒體稱，Kudlow 曾批評聯準會去年的政策，稱聯儲沒有權力左右價格。

成為川普的首席經濟顧問後，庫德洛（Larry Kudlow）對聯準會發出的第一通警告是行動別過頭。

庫德洛接受 CNBC 採訪時提到美國經濟增長，稱「市場會照看好自己，整個形勢也會這樣。聯準會會做自己必須做的，但我希望他們別做過頭。」

彭博報導指出，庫德洛曾批評聯準會去年的政策，稱聯準會用了錯誤的模型評估通膨，聯儲沒有權力左右價格。這等於給聯儲打了不小的耳光，畢竟聯儲的雙重使命之一就是要實現價格穩定。

報導認為，庫德洛的觀點和他的前任科恩形成鮮明反差。科恩評論聯準會的口氣謹慎得多。

去年接受福斯新聞採訪時，當問及聯準會將要升息，科恩說，聯準會是一家獨立的機構，他們就是如此運作的。

本月初新任聯準會主席鮑威爾首次在國會作證，他說「預計將進一步逐步升息」，美國經濟展望維持強勁，市場波動不會阻止升息步伐。這種言論已經讓市場對今年聯準會升息四次的預期增強。

此前高盛高級經濟學家 David Mericle 和曾在聯準會工作 26 年、並曾任 FOMC 經濟學家的德銀證券首席經濟學家 Hooper 都警告，聯準會今年有升息五次的風險。

在確認成為白宮的國家經濟委員會主任後，庫德洛表示，支持一個穩定、強勢的美元，他願意賣出黃金，買入美元。他還表露了對華貿易的強硬態度，稱

「我的想法是，美國可能領導一個主要貿易夥伴的聯盟反對中國，讓中國知道他們在四處破壞規則。這是我樂意看到的，可以說它是某種自願的貿易聯盟。」

不過，庫德洛並不贊成川普實行保護性關稅。華爾街見聞曾提到，從過往言論看，庫德洛對支持川普減稅和去監管，但對其貿易舉措則存有顧慮，曾公開批評川普的關稅計劃和貿易立場，並警告政府財政赤字不斷擴大。

庫德洛在接替科恩後說，作為一個不喜歡關稅的人，他認為中國得到了苛刻的回應，不止來自美國。「我不喜歡全面性關稅，我認為不應該懲罰在國際事務中的朋友。」

金融部落格 zerohedge 此後提到，川普當選以來，買黃金、賣黃金表現慘澹。在當地時間本周三晚庫德洛說願意賣出黃金、買入美元後，美元漲幅收窄、黃金有所回漲。

不過截至更新，美元指數保持了漲勢，回到 90 上方，現貨黃金跌逾 0.6%，出於 1317 美元下方，如果說庫德洛表態有影響，也只是暫時的。

『新聞來源／華爾街見聞』