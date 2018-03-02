〈鉅亨觀點〉波動率攀升 那些股票值得考慮避開？

週三 (1 日) 美股道瓊指數跌破月、季線水平之後，週四 (1 日) 再度出現重挫 1.68% 以 24608.98 點作收，而在近三個交易日連續下跌中，道瓊指數共計跌掉了 1100.29 點，將近這波道瓊指數自低點反彈以來的一半，波動率再度出現攀升。

美股道瓊指數日線走勢圖 (近半年來表現)

升息預期走高，擴大美股波動：

週三 (28 日)、週四 (1 日) 美國聯準會主席鮑威爾 (Jerome Powell) 前往國會進行貨幣政策聽證報告，席間鮑威爾談及，目前美國經濟展望仍是相當強勁，不僅是勞動力市場穩健，同時通膨率的上行趨勢也在 Fed 的掌握之中，並且薪資成長狀況樂觀，估計強勁的就業市場，會繼續支持家庭收入和消費者開支增長。

鮑威爾進一步解釋，雖然薪資成長狀況升溫，但是鑒於美國失業率已自 2008 年的 10%，大幅降低至現行的 4.1%，薪資成長其實理應出現更大幅度的增長，鮑威爾認為，目前美國薪資的增長幅度其實尚未達到加速升溫的甜蜜點，美國經濟尚未出現經濟過熱之情況。

鮑威爾週四 (1 日) 在國會接受議員質詢時說道：「目前美國薪資年化增長率僅 2.5%，其實尚未出現加速上漲的狀況，預計美國勞動力市場仍將持續強勁，才能刺激市場通膨走揚，Fed 將繼續維持適度升息。」

如下圖所示，在鮑威爾結束了連續二日的聽證會之後，聯邦基金利率期貨顯示市場預期 Fed 三月份升息機率達 83.1%，同時市場對於 2018 年 Fed 升息四碼的預期，也是出現大幅飆升至 23.3%。

市場預期之 Fed 2018 升息路徑 圖片來源：FewWatch

美國通膨升溫的展望樂觀，亦刺激市場預期 Fed 升息斜率將維持高角度上揚，以一年期美債殖利率觀察，目前一年期美債殖利率落在 2.07%，而道瓊指數的股利殖利率則落在 2.16%，顯示兩者利差已過度收斂，故在無風險利率走升的環境之下，也造成了美股近期出現震盪較大的「資產重定價」、「本益比再修正」之行情。

上：道瓊指數股利殖利率 下：一年期美債殖利率 圖片來源：Fred

市場新風險浮現：全球貿易戰升溫

再加上週四 (1 日) 美國總統川普周四宣布，最快下週就會通過對鋼鐵進口徵收 25% 關稅，對鋁徵收 10% 關稅，川普此舉立即引來加拿大與歐盟等國反彈，歐盟並表示，已在研究符合 WTO 規範的報復措施，暗示著以美國領銜的全球貿易戰，恐怕是一觸即發。

而在新一波關稅影響下，首當其衝的估計將是加拿大與巴西，據美國商務部 2017 年報告，截至 2017 年九月，兩國分占美國鋼鐵進口的 16% 及 13% 最多；中國雖常被各國批評廉價出售鋼鐵，但卻排不上美國進口量的前 10 名。

美國鋼鐵進口量最大的十大進口國 圖片來源：美國商務部、IHS

而在進口鋁方面，根據 2013-2016 年的統計資料，美國最主要的進口來自加拿大，占 56%，其後為俄羅斯的 8% 及阿拉伯聯合大公國占 7%。

歐盟執委會容克週四 (1 日) 亦表示，美國的公然干預不具合理性，歐盟不會聽任歐洲行業受到不公平的打壓，會在未來幾天提出一項符合 WTO 原則的措施，以對付美國，並重新平衡事態。

在川普打響鋼鐵貿易戰之後，週五 (2 日) 亞股鋼鐵普遍遭受重挫，其中日本鋼鐵集團 JFE 早盤大跌 3.15%、日新製鋼下跌 2.48%、神戶製鋼亦重挫 3.60%；陸股鋼鐵股如新鋼股份、寶鋼股份、方大特鋼、八一鋼鐵、南鋼股份等巨頭，亦是出現 4%-3% 不等的跌幅。

資產重定價之下，那些股票值得考慮避開？

近期全球股市在債市無風險利率走揚、全球浮現貿易戰隱憂的二大壓力之下，市場波動率出現了顯著放大，而在「資產重定價」、「本益比修正」之趨勢中，投資人或值得考慮避開以下幾類族群：

1. 股利殖利率低於債市無風險利率：

在基礎的資產定價模型 CAPM 衡量下，股市本就屬於有風險之風險利率，故投資人持股的股票殖利率若低於無風險利率，那麼市場若出現較大回檔，即可能是法人首選的拋售標的。

2. 自由現金流低迷：

自由現金流量代表著企業的盈餘資金，一般而言，企業將視產業需求和前景展望，運用自由現金流來進行資本支出或是發放股利，若自由現金流過低之企業，即可能未來無法增發股利，擴大與無風險利率之競爭。

3. 處於貿易戰風口之產業：

川普週四 (1 日) 宣布將在下週對美國鋼鐵進口徵收 25% 關稅，對鋁徵收 10% 關稅，市場人士分析，首當其衝的將是對美出口佔比較大的鋼鐵、鋁大宗出口國，如加拿大、巴西、南韓、墨西哥、俄羅斯等國家。

而在這些遭美課以重度關稅的企業當中，又以對美出口佔比較大、本國內需佔比銷量較小之企業，未來營收與獲利的受傷程度估計將較為沉重。

資產管理機構 Cresset Wealth Advisors 分析師 Jack Ablin 即指出，關稅是目前市場新的議題，這確實將帶來一大風險，就是貿易戰可能破壞企業增長和獲利能力。