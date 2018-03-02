真的假的？傳蘋果計畫今年下半年發佈有史以來最大號的iPhone

來自華爾街市場研究機構 Canaccord Genuity 的報告指出，截至 2017 年第 3 季末，蘋果 (AAPL-US) 手機實現的利潤額在全球智慧手機占比約為 72%；第 4 季占比進一步上升至 87%。如此恐怖的高利潤，主要拜高價手機 iPhone X 和 iPhone 8 所賜。

該機構分析師認為，在目前的高端智慧手機市場，蘋果所占的份額最大，市場地位進一步穩固。Counterpoint 中國區研究總監閆占孟也認為，這種局面短期內恐難改變。

Canaccord Genuity 的統計資料顯示，在全球智慧手機利潤份額占比中，蘋果達到 87%，三星 (005930-KR) 約為 10%。這意味著，所有的中國手機廠商加在一起，只賺到不足 3% 的利潤。排名緊隨蘋果、三星之後的分別是華為、OPPO、小米、vivo 等 4 家中國手機商。

但在業界看來，2018 年上半年，蘋果可能會面臨三星、華為更猛烈的競爭。在剛剛落幕的 2018 世界移動通信大會上，三星祭出最新款的旗艦手機 Galaxy S9，定價比 iPhone X 要低一些。華為也將在 3 月份推出最新力作 P20，繼續出擊高端市場。同時，蘋果目前還身陷「降頻門」及「召回門」的漩渦中。

不過，最新業界傳聞，蘋果計畫在今年下半年發佈 3 款新 iPhone，包括 iPhone X 升級版、有史以來最大號的 iPhone 以及廉價款。但這些消息尚未得到蘋果官方的證實。