PIMCO經濟學家克雷羅達為Fed副主席最熱門人選之一

美國聯準會 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 上任未滿月，市場對目前懸空的副主席出現諸多揣測，目前大熱灶非太平洋投資管理公司 (PIMCO) 經濟學家克雷羅達 (Richard Clarida) 莫屬。路透引述兩名消息人士所言報導，克雷羅達已成為 Fed 副主席的最熱門人選之一。



白宮已與克雷羅達面談，共和黨人士視他為安全牌，過去數個月至少還有其他三名人選出線。現年 60 歲的克雷羅達近幾週一直有傳言他是熱門人選之一，在進行多場面談之後，使他成為最熱門人選的明確訊號。



一名消息人士在論及克雷羅達時直言，「他居於領先地位。」克雷羅達除了任職於 PIMCO 之外，同時也在哥倫比亞大學經濟學系任教，曾在美國總統小布希 (George W. Bush) 擔任財政部助理部長。



克雷羅達在 PIMCO 擔任執行董事和分析貨幣政策，其意識形態上可能與走中間路線的 Fed 主席鮑威爾站在同一陣線。他曾指出，Fed 升息幅度或許無法像過去景氣循環一樣那麼大，他在去年 12 月曾警告，投資人可能對於通膨走高的威脅「略過於鬆懈」。



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